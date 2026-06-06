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    La reacción no es suficiente para Joaquín Niemann: continúa lejos de los líderes en el LIV Golf de Andalucía

    El tenista chileno firma su primera tarjeta bajo par en el certamen, sin embargo, escala apenas al lugar 29°. Este domingo finaliza el torneo en España.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La reacción no es suficiente para Joaquín Niemann: continúa lejos de los líderes en el LIV Golf de Andalucía. Foto: @livgolf_league

    Joaquín Niemann no logró acercarse a los puestos de avanzada tras la tercera ronda del LIV Golf de Andalucía. El chileno firmó una tarjeta de 70 golpes (-1) este sábado, mejorando el rendimiento que había mostrado en las dos primeras jornadas. Sin embargo, el resultado no fue suficiente para escalar de manera significativa en la clasificación general.

    Se mantiene T29, con un total de +3. Por ahora el líder es el inglés Tyrrell Hatton, con un acumulado de -10.

    El talagantino registró birdies en los hoyos 5, 8, 13, 15 y 17, pero dos bogeys en las banderas 6 y 18. Además de un double bogey en el 12. Aun así cerró bajo par.

    Con este resultado, el talagantino acumula un total de +3 en el campeonato, luego de rondas de 72 (+1), 74 (+3) y 70 (-1).

    Niemann en Andalucía. AP

    Niemann volverá a la cancha este domingo para disputar la última ronda del torneo. En paralelo, Torque levanta cabeza y escalan al cuarto puesto de la clasificación por equipos.

    El equipo de los latinoamericanos aparece con un acumulado de +1. Este domingo lograron -9, dejando atrás su viernes negro.

    El mejor representante fue el mexicano Carlos Ortiz, con -5. De cerca le siguió su compatriota Abraham Ancer, con -4. El colombiano Sebastián Muñoz tuvo la cifra más mala del día, con +1.

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