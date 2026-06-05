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    Joaquín Niemann se hunde en el LIV Golf de Andalucía tras una amarga jornada

    El chileno tuvo una ronda para el olvido en el difícil campo de Valderrama, un resultado que lo deja muy lejos de la pelea por el título.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann no pudo con el campo de Valderrama. Foto: Charles Laberge / LIV Golf. AP

    Joaquín Niemann se desplomó en la clasificación tras la segunda ronda del LIV Golf de Andalucía. Sabidas son las veleidosas condiciones del Real Club de Valderrama, que le añaden suma complejidad al campo. Si el jueves el chileno ya había sufrido con esas inclemencias, en la jornada de este viernes las cosas fueron peores.

    El recorrido de Joaco terminó con 74 golpes (+3), acumulando un total de +4, que lo dejan prácticamente sin aspiraciones de pelear por el título, pues se ubica en el puesto 39 de la clasificación, muy lejos del líder Tyrrell Hatton, quien lidera con -6.

    El comienzo para el talagantino se produjo en el hoyo 8. Tres bogeys en el nueve, 12 y 18 liquidaron tempranamente cualquier opción de pelear por algo más. Un birdie en el hoyo 2 fue la única alegría que tuvo Joaco en el día, la que más encima fue opacada por otro error en la siguiente parada.

    “Este campo de golf puede ser muy frustrante. Obviamente, pierdo la cabeza incluso en los campos más sencillos. Quizás a los que juegan esta semana les esté pasando algo parecido, acercándolos a mi nivel de frustración”, comentó Hatton.

    “Estoy contento con mi juego de los últimos dos días. Incluso hoy, cuando fue difícil y me encontré en situaciones complicadas, no sentí que estuviera golpeando tan mal. Pero estas cosas pasan aquí, y en definitiva, estoy contento con cómo se desarrolló la segunda mitad del recorrido. Sí, ya tengo ganas de que llegue el fin de semana”, añadió el puntero de la clasificación.

    Torque no repunta

    La opaca actuación de Niemann repercutió directamente en Torque, pues sus compañeros tuvieron mejores números. El mexicano Abraham Ancer terminó con -2, el colombiano Sebastián Muñoz culminó con -1 y el azteca Carlos Ortiz, con +1.

    De este modo, el equipo latinoamericano se ubica en una lejana posición, con +10, muy distante del -3 de Legion XIII, el elenco que lidera en este apartado.

    Más sobre:GolfLIV GolfJoaquín NiemannAndalucía

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