Joaquín Niemann logra un tibio comienzo en su estreno en el LIV de Andalucía

El viento en Sotogrande, donde se encuentra el Real Club Valderrama, siempre ha sido un factor importante en casi todos los torneos de golf que se disputan ahí. Esta vez no fue la excepción y los participantes de la fecha de Andalucía del LIV Golf vivieron en carne propia las dificultades del campo gaditano. Entre ellos, Joaquín Niemann.

El exponente nacional sorteó una compleja primera ronda ubicándose en el puesto 19 de la clasificación, con +1, a cinco golpes de los líderes Tyrrell Hatton y Scott Vincent. Un score que refleja lo complicado del recorrido.

Un bogey en el hoyo tres fue la primera señal de que el día no sería sencillo. Si bien logró dos birdies en el cuatro y cinco, las dificultades volvieron a aparecer en el ocho, con otro error. Luego, un acierto y un fallo en el 11 y 12, evidenciaron el vaivén del chileno.

En la parte final, dos bogeys consecutivos en las banderas 15 y 16 lo rezagaron en la clasificación. Sin embargo, un birdie en el 17 matizó la caída y le deja opciones de seguir peleando por los primeros lugares.

Este viernes, en tanto, se pronostica una baja en el viento, por lo que las condiciones de juego nuevamente van a sufrir un cambio.

Mal día de Rahm

Por su parte, el líder del campeonato Jon Rahm, tuvo un irregular debut y marcha en la casilla 28, con +2. Mientras que su escolta, Bryson DeChambeau se ubica noveno (-1). Joaco es el tercero de la temporada, en gran medida gracias a su triunfo del fin de semana pasado en Corea del Sur.

En la competencia por equipos, Torque ocupa una discreta undécima posición, pues Niemann y el mexicano Abraham Ancer son los mejores del elenco (+1), mientras que el colombiano Sebastián Muñoz se ubica en el puesto 28 y el azteca Carlos Ortiz tuvo un mal día y está en el lugar 50 (+2).