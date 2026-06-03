Carlos Ortiz revela los planes del LIV Golf: “Chile era uno de nuestros principales objetivos”

El LIV Golf está en una etapa de definiciones tras el retiro del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, su principal sostenedor.

Esta semana, Joaquín Niemann buscará estirar su buen momento en Andalucía, en una nueva fecha del LIV Golf. El chileno viene de ganar en Corea del Sur su primer torneo del año, resultado que lo catapultó desde el puesto 149 al 78 del ranking mundial.

En la antesala de este nuevo desafío, el golfista nacional y su equipo Torque GC hablaron de las expectativas para este fin de semana en España, pero también hubo sorpresivas revelaciones, como la que entregó el mexicano Carlos Ortiz sobre los pasos que tenía en mente el circuito en Chile.

El año pasado, Joaco contó a El Deportivo su deseo de contar con una fecha del LIV en el país. El primer paso lo dio este año, al avanzar con las autoridades en la idea de convertir el Abierto de Chile en un International Series, el circuito que da el ascenso para la superliga. Sin embargo, hoy todo está supeditado a la llegada de nuevos socios tras el retiro del Fondo de Inversión Público de Arabia Saudita, el principal sostenedor.

Al ser consultado en la rueda de prensa previa al certamen sobre la expansión del LIV, Ortiz entregó más detalles. “Creo que ese era el plan. Con México, con el Abierto Mexicano; estábamos tratando de ir a Chile. Había muchas cosas que la liga estaba haciendo bien, expandiendo el golf, trayendo a algunos de los mejores jugadores del mundo a diferentes rincones del planeta donde no habían visto ese tipo de golf”, comenzó señalando.

Y no se detuvo ahí. “Chile era uno de nuestros principales objetivos a continuación, y hubiera sido fantástico que Joaquín trajera a todos sus amigos y organizara un gran torneo allí” , agregó.

Asimismo, reconoció que hoy está en duda: “Por ahora son solo especulaciones. Realmente no sabemos qué podría pasar. Si dependiera de nosotros, sin duda nos encantaría llevar el LIV Golf por todo el mundo; ir a Argentina, a Chile, tal vez a Colombia, a Brasil”.

La alegría de Niemann

Luego de su triunfo en Busán, Joaquín Niemann se vio radiante en el Real Club Valderrama, escenario de la siguiente fecha, que comienza este jueves.

Joaquín Niemann se coronó en el LIV Golf de Corea del Sur. Foto: LIV Golf.

“Llego en buena forma, contento de estar acompañado por mi equipo, de estar de nuevo en España, en Valderrama, un campo que todos los jugadores disfrutamos mucho. Siempre tiene una presentación increíble, algunas de las mejores condiciones que tenemos en todo el año. Y sí, muy contento con el reto. Lo cierto es que el viento de hoy indica que Valderrama puede despertar como quiera cada día, así que va a ser un buen desafío. Tenemos cuatro días de torneo en los que lo vamos a dar todo y veremos qué pasa”, manifestó.

Al ser consultado por sus objetivos para su carrera, el talagantino expresó: “No lo sé. Intento descifrarlo cada día. Como dije antes, siento que se trata de concentrarme en lo que estoy haciendo ahora. Sé que si me mantengo fiel a mi proceso, a mi trabajo, a mi compromiso con los tiros y la práctica, y tengo la actitud correcta, siento que todo lo demás vendrá por añadidura. Lo que tenga que venir, vendrá, y estaré muy feliz de recibirlo”.