SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Fórmula 1: Mónaco, entre los cambios de reglas y la presión hacia Kimi Antonelli

    El italiano de 19 años, líder del campeonato, afronta la gira europea de la temporada, uno de sus puntos débiles el año pasado. En tanto, la FIA adoptó nuevas medidas para este fin de semana en uno de los circuitos más legendarios del calendario.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Fórmula 1: Mónaco, entre los cambios de reglas y la presión hacia Kimi Antonelli. Foto: @mercedesamdf1

    La sexta carrera de esta temporada de la Fórmula 1 será en Mónaco. Las calles del circuito urbano más legendario del calendario reciben a un encumbrado Kimi Antonelli, que en Canadá aguantó la arremetida de su compañero George Russell y aprovechó la pésima estrategia de McLaren para escaparse en la cima del Mundial de Pilotos con 131 puntos.

    La FIA tomó medidas especiales para esta edición de la icónica carrera de 78 vueltas, 19 curvas y muros pegados a la pista, sin escapatorias. Se limitará la velocidad máxima de los monoplazas con una configuración específica del motor y con la desactivación total de la aerodinámica activa, todo con el fin de reducir los riesgos. Además, se eliminó el denominado modo recta.

    Foto: Fórmula 1 en X.

    En general, esta serie de modificaciones buscan aumentar la carga, algo que, en esta pasada, podría favorecer a escuderías como Ferrari o McLaren. En el caso del equipo italiano, el SF-26 es de los mejores en chasís y aerodinámica este año.

    Presión y un punto débil

    En Canadá la disputa que encendió la pista fue la de los pilotos de Toto Wolff, quienes se mostraron los dientes por la radio y dentro del circuito. De hecho, en la carrera Russell lideró durante un buen tramo, aunque con un Antonelli que no le dio respiro en ningún momento y que le exigió al máximo, a tal punto que en la vuelta 30 al británico se le apagó el motor de su auto por problemas en la unidad de potencia. Precisamente esa falla mecánica tiene a Mercedes en un estado de preocupación, ya que buscan que no se repita en Mónaco.

    Mientras tanto, la picardía de ambos pilotos continúa, pero ahora afuera de la pista, con las declaraciones. El británico le pasó toda la presión al joven de 19 años tras lo sucedido en Montreal: “Si lo veo desde la perspectiva de mi competidor (por Kimi), ahora que tienes tal margen de maniobra, parece que solo puedes conservarlo o perderlo. La victoria es suya, a menos que la pierda”.

    Esta semana, en la previa de la carrera en las calles de Montecarlo, el italiano le respondió: “Es difícil pensar en perder algo cuando ni siquiera lo tienes. No gané el campeonato. ¿Cómo puedo perder algo que ni siquiera conseguí?“.

    “Siendo justos, no sigo realmente esa línea, porque es muy temprano en la temporada, aún quedan 17 carreras y todavía es muy, muy pronto para pensar o hablar del campeonato. Intento hacer lo mejor posible cada vez que me subo al coche intento maximizar el resultado, y luego veremos dónde terminamos al final de la temporada”, agregó.

    Kimi Antonelli. Foto: @MercedesAMGF1

    Aunque tal vez las declaraciones de Russell para su compañero tienen una segunda intención, ya que el año pasado la gira europea en el calendario del Gran Circo fue el punto más débil de Antonelli. Entre Emilia-Romaña, Mónaco, España, Austria, Silverstone y Spa acumuló DNF y posiciones que no le permitieron sumar; recién en Hungría obtuvo un décimo lugar.

    El colchón del italiano con su más cercano perseguidor es de 43 puntos -que es justamente Russell-, pero si quiere seguir haciendo historia y quedarse con el título este año tendrá que mejorar su registro en los circuitos del viejo continente. Este fin de semana comienza ese desafío.

    Lee también:

    Más sobre:Fórmula 1PolideportivoAutomovilismoMónacoGran Premio de MónacoKimi Antonelli

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputados RN buscan sancionar explotación sexual adulta para golpear financiamiento del crimen organizado

    Irán acusa trato discriminatorio de EE.UU. en entrega de visados para el Mundial de fútbol

    OS7 de Carabineros incautó más de 14 kilos de marihuana tras operativo en Los Ángeles

    Conductor se da a la fuga tras colisión múltiple en San Joaquín: hay al menos cuatro afectados

    RD del Congo eleva a 452 los casos confirmados de ébola y alerta rápida propagación

    Tras intercepción de EE.UU. a drones y radares iraníes: Teherán ataca bases militares en Baréin y Kuwait

    Lo más leído

    1.
    Ecuador se adueña de la fiesta en Ñuñoa: los yerros de Endler sepultan las opciones mundialistas de la Roja femenina

    Ecuador se adueña de la fiesta en Ñuñoa: los yerros de Endler sepultan las opciones mundialistas de la Roja femenina

    2.
    Fernando Díaz sentencia por televisión el futuro de Nelson Sepúlveda en Concepción: “Está claro lo que va a pasar”

    Fernando Díaz sentencia por televisión el futuro de Nelson Sepúlveda en Concepción: “Está claro lo que va a pasar”

    3.
    Colo Colo, eliminado: Coquimbo Unido hace los deberes en Concepción y es semifinalista de la Copa de la Liga

    Colo Colo, eliminado: Coquimbo Unido hace los deberes en Concepción y es semifinalista de la Copa de la Liga

    4.
    La crítica de Luis Mena tras la derrota de la Roja femenina: “Tuvimos errores que te condicionan”

    La crítica de Luis Mena tras la derrota de la Roja femenina: “Tuvimos errores que te condicionan”

    5.
    Tiane Endler pone en duda su continuidad en la Roja tras la eliminación: “No hay campeonatos importantes; tengo mi edad ya”

    Tiane Endler pone en duda su continuidad en la Roja tras la eliminación: “No hay campeonatos importantes; tengo mi edad ya”

    6.
    Aníbal Mosa confirma su poder en Colo Colo: los desconocidos intentos por evitar que Leonidas Vial vendiera sus acciones

    Aníbal Mosa confirma su poder en Colo Colo: los desconocidos intentos por evitar que Leonidas Vial vendiera sus acciones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Diputados RN buscan sancionar explotación sexual adulta para golpear financiamiento del crimen organizado
    Chile

    Diputados RN buscan sancionar explotación sexual adulta para golpear financiamiento del crimen organizado

    OS7 de Carabineros incautó más de 14 kilos de marihuana tras operativo en Los Ángeles

    Conductor se da a la fuga tras colisión múltiple en San Joaquín: hay al menos cuatro afectados

    Las expectativas del mercado peruano ante la segunda vuelta presidencial de Perú este domingo
    Negocios

    Las expectativas del mercado peruano ante la segunda vuelta presidencial de Perú este domingo

    Operación Tokio: bancos reportaron a la UAF hace dos años movimientos sospechosos de algunos de los detenidos del Tren de Aragua

    Nvidia aclara que no instalará una fábrica de IA en Chile: “Eso no lo hacemos en ningún lugar del mundo”

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria
    Tendencias

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria

    Esto es lo que cada color de pelo dice sobre la salud de la persona, según la ciencia

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    La crítica de Luis Mena tras la derrota de la Roja femenina: “Tuvimos errores que te condicionan”
    El Deportivo

    La crítica de Luis Mena tras la derrota de la Roja femenina: “Tuvimos errores que te condicionan”

    Tiane Endler pone en duda su continuidad en la Roja tras la eliminación: “No hay campeonatos importantes; tengo mi edad ya”

    Fórmula 1: Mónaco, entre los cambios de reglas y la presión hacia Kimi Antonelli

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Reseña de libros: de Andrea Elliott a Delia Domínguez
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Andrea Elliott a Delia Domínguez

    Jim Jarmusch: “No pretendo decir nada en particular, salvo que la empatía es importante”

    Amarga Navidad: La Autoficción de Pedro Almodóvar

    Irán acusa trato discriminatorio de EE.UU. en entrega de visados para el Mundial de fútbol
    Mundo

    Irán acusa trato discriminatorio de EE.UU. en entrega de visados para el Mundial de fútbol

    RD del Congo eleva a 452 los casos confirmados de ébola y alerta rápida propagación

    Tras intercepción de EE.UU. a drones y radares iraníes: Teherán ataca bases militares en Baréin y Kuwait

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?
    Paula

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia