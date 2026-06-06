Fórmula 1: Mónaco, entre los cambios de reglas y la presión hacia Kimi Antonelli

La sexta carrera de esta temporada de la Fórmula 1 será en Mónaco. Las calles del circuito urbano más legendario del calendario reciben a un encumbrado Kimi Antonelli, que en Canadá aguantó la arremetida de su compañero George Russell y aprovechó la pésima estrategia de McLaren para escaparse en la cima del Mundial de Pilotos con 131 puntos.

La FIA tomó medidas especiales para esta edición de la icónica carrera de 78 vueltas, 19 curvas y muros pegados a la pista, sin escapatorias. Se limitará la velocidad máxima de los monoplazas con una configuración específica del motor y con la desactivación total de la aerodinámica activa, todo con el fin de reducir los riesgos. Además, se eliminó el denominado modo recta.

Foto: Fórmula 1 en X.

En general, esta serie de modificaciones buscan aumentar la carga, algo que, en esta pasada, podría favorecer a escuderías como Ferrari o McLaren. En el caso del equipo italiano, el SF-26 es de los mejores en chasís y aerodinámica este año.

Presión y un punto débil

En Canadá la disputa que encendió la pista fue la de los pilotos de Toto Wolff, quienes se mostraron los dientes por la radio y dentro del circuito. De hecho, en la carrera Russell lideró durante un buen tramo, aunque con un Antonelli que no le dio respiro en ningún momento y que le exigió al máximo, a tal punto que en la vuelta 30 al británico se le apagó el motor de su auto por problemas en la unidad de potencia. Precisamente esa falla mecánica tiene a Mercedes en un estado de preocupación, ya que buscan que no se repita en Mónaco.

Mientras tanto, la picardía de ambos pilotos continúa, pero ahora afuera de la pista, con las declaraciones. El británico le pasó toda la presión al joven de 19 años tras lo sucedido en Montreal: “Si lo veo desde la perspectiva de mi competidor (por Kimi), ahora que tienes tal margen de maniobra, parece que solo puedes conservarlo o perderlo. La victoria es suya, a menos que la pierda”.

Esta semana, en la previa de la carrera en las calles de Montecarlo, el italiano le respondió: “Es difícil pensar en perder algo cuando ni siquiera lo tienes. No gané el campeonato. ¿Cómo puedo perder algo que ni siquiera conseguí?“.

“Siendo justos, no sigo realmente esa línea, porque es muy temprano en la temporada, aún quedan 17 carreras y todavía es muy, muy pronto para pensar o hablar del campeonato. Intento hacer lo mejor posible cada vez que me subo al coche intento maximizar el resultado, y luego veremos dónde terminamos al final de la temporada”, agregó.

Kimi Antonelli. Foto: @MercedesAMGF1

Aunque tal vez las declaraciones de Russell para su compañero tienen una segunda intención, ya que el año pasado la gira europea en el calendario del Gran Circo fue el punto más débil de Antonelli. Entre Emilia-Romaña, Mónaco, España, Austria, Silverstone y Spa acumuló DNF y posiciones que no le permitieron sumar; recién en Hungría obtuvo un décimo lugar.

El colchón del italiano con su más cercano perseguidor es de 43 puntos -que es justamente Russell-, pero si quiere seguir haciendo historia y quedarse con el título este año tendrá que mejorar su registro en los circuitos del viejo continente. Este fin de semana comienza ese desafío.