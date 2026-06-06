Córdova elogia a Vigouroux, remarca los errores de la Roja ante Portugal y analiza el recambio: “Nos dormimos 15 años”

La caída de la Selección Chilena, en el duelo amistoso ante Portugal, deja reflexiones. El entrenador Nicolás Córdova, que lidera el proceso formativo de cara al Mundial 2030, alzó la voz y realizó un balance por el compromiso frente a una de las grandes candidatas a llevarse la corona en Norteamérica.

“Sin dudas que hoy nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo. Demostraron el privilegio que me da el cargo de poder ver los partidos a pocos metros de cómo controlan, cómo se giran y cómo dan los pases. La verdad, es un nivel de lo más alto y por eso sus jugadores están en las mejores ligas. Sabíamos que el primer tiempo iba a pasar eso, así que nos juntamos en la zona baja y tratamos de jugar más largo sobre Gonzalo (Tapia) y Maxi (Gutiérrez). Tuvimos un par de chances, haciéndolos correr para atrás. Con las expulsiones el partido cambió, generando más espacios. Ahí tuvimos más el balón y generamos jugadas colectivas. Pero la realidad es que Portugal tiene un equipo de nivel y es uno de los candidatos al Mundial. Para nosotros, el partido es un tesoro. Que sigan jugando los chicos y que sigan compitiendo. Al margen de las características del partido, hubo puntos altos en el equipo y eso es importante para que sigan creciendo. Siempre está el foco, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, de que hay que formar jugadores para clasificar al 2030. Es para lo que se está trabajando”, dijo en conferencia de prensa.

El director técnico apuesta por la filosofía que planteó en Oeiras, que se basa en la inclusión progresiva de jugadores que puedan integrar la nómina de la Roja en el largo plazo. “El nivel de esta selección, a partir de este tipo de partidos, debería ir creciendo. La exigencia es distinta después, porque cuando juegas por los puntos no es lo mismo que un amistoso. Pero creo que con el correr de los partidos deberíamos ir mejorando. Quiero ser responsable con lo que voy a decir: esto no se trata de partidos ni entrenadores, sino que de formar jugadores para el alto rendimiento. Este es un plan nacional. Lo que vimos hoy día son años de trabajo, no son generaciones espontáneas. Lo que estamos haciendo con juveniles se demora. Es un proceso. Hay que tener paciencia y sostener esto. Hoy vimos en cancha a varios jugadores que hace seis o siete meses atrás con suerte los citaban a los primeros equipos, y ahora son titulares y tienen la chance de estar en partidos de este nivel. Hay que tener la valentía y la conciencia para darles la oportunidad”, lanzó.

Más allá de la derrota frente a los lusos, el adiestrador destacó los puntos positivos en el Equipo de Todos. “Si hay algo que tengo que rescatar, es cómo se sostuvo el partido. Podríamos haberlo hecho mejor con el 0-0, pero el equipo terminó luchando hasta el final. A lo mejor si tenemos cinco minutos más pasa otra cosa. Hay que entender que se juega contra un rival de nivel”, agregó.

En la línea de los puntos altos, Córdova mencionó la gran actuación de Lawrence Vigoroux, quien evitó una goleada de los portugueses. “Tenemos un proyecto de arqueros, donde estamos generando perfiles de porteros a nivel internacional. Una cosa es jugar en la liga chilena y otra a este nivel. Hay que tener esa estatura, brazos largos, etc. Por eso llamamos a jugadores de ese perfil. Lo de Lawrence es el ejemplo que queremos tener. Este año fue de los mejores en la Championship, así que no me sorprende”, concluyó.

La Selección Chilena se enfrentó a Portugal en un duelo amistoso. Zed Jameson /Photosport

El análisis de las divisiones juveniles

El comentario del partido ante Portugal no fue el único tema abordado por Nicolás Córdova en conferencia de prensa. Tras el cometido en Lisboa, el entrenador abarcó los ejes del proceso en las divisiones juveniles, haciendo un fuerte llamado a los clubes del fútbol nacional. “Cuando fuimos al Sub 17 hace un año atrás, no había debutado ningún jugador (profesionalmente) y antes de ir al Sudamericano Sub 17 de este año debutaron seis, ahora debutaron dos más. Una de las cosas que hemos empujado muchísimo es que los clubes hagan debutar a sus jugadores. Ese nivel estamos buscando. Solos no podemos, necesitamos sí o sí a los 32 clubes. Tenemos un margen de mejora inmenso, en generar reglamentos a largo plazo, no por conveniencia de que este año me tocó en la Primera B o en la Primera A”, remarcó.

El DT complementó su reflexión con una potente autocrítica. “Hay cosas que se pueden mejorar, pero necesitamos la voluntad de todos. Por más que yo viaje, y vea como funcionan las organizaciones, podemos ir a un Mundial, pero no creo que queramos ir un Mundial y faltar a tres, para eso hay que hacer cosas distintas. Nos quedamos dormidos 15 años. Yo sé que mi mensaje es súper directo, pero estoy hablando desde la realidad y el conocimiento, hablo con todo el mundo todos los días. Los resultados no son de la noche a la mañana, menos cuando se trata de recursos humanos, hay crecimiento de cuerpos de los niños, un crecimiento mental, hay que enseñarles a alimentarse, hay que competir mucho para jugar este nivel. Hemos tenido un respaldo de la dirigencia, las fichas están puestas en los jugadores”, cerró.