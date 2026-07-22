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    Nacional

    Temblor de mediana intensidad se registró en la Región de Atacama

    El sismo tuvo una magnitud 4.9 y su epicentro fue a 59 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo, en la Región de Atacama.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Tendencias / La Tercera

    Un sismo de magnitud 4.9 se registró durante la madrugada de este martes en la zona central del país.

    Según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se produjo a las 5:34 de la madrugada de este 22 de julio, y su epicentro se ubicó a 59 km al noroeste de Carrizal Bajo, en la Región de Atacama.

    De acuerdo con la información entregada por Sismología, el temblor se produjo a una profundidad de 28 kilómetros.

    De igual forma, el SHOA señaló que el sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

    Más sobre:TemblorAtacamaSismo

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