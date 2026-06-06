La emoción de Nils Reichmuth por su debut con la Roja: “Estaba como en un sueño”

La Selección Chilena continúa con su proceso de reestructuración de cara al Mundial de 2030. En ese marco, el entrenador Nicolás Córdova ha optado por probar a varios jugadores en los duelos amistosos y así encontrar más variantes para los años venideros.

En el compromiso frente a Portugal, que finalizó con derrota por 2-1 para la Roja, el seleccionador llevó a la cancha de Oeiras al suizo-chileno Nils Reichmuth, que vivió su debut absoluto tras ser convocado por primera vez en su carrera al combinado adulto.

El jugador que milita en el Thun de Suiza no había aparecido en la nómina que liberó la Roja en su cuenta oficial de X, causando confusión al interior de la fanaticada criolla. Sin embargo, aquello se produjo por un error de la misma ANFP, que tampoco incluyó a Diego Ulloa. El volante acabó ingresando al 80’, justo en los minutos que Chile se envalentonó en ataque y logró el descuento.

A raíz de este estreno, Reichmuth no pudo esconder su emoción. “Estaba como en un sueño, muy orgulloso por ser el primer partido. Vestir la camiseta roja, aquí, en Portugal, es un gran momento para mí. Esperé siempre el momento del llamado. De hecho, no pensé que iba a ser así de rápido. Estoy muy feliz", dijo a ESPN, todavía con claras señales de estar aprendiendo el idioma.

“Mis compañeros me recibieron bien y el grupo es muy bueno. Me trataron muy bien y estar aquí me hace disfrutar cada día y cada entrenamiento. Es bueno escuchar que Suazo haya dicho que hablo bien español, porque es el capitán. Pero no pienso que hablo tan bien, así que voy a practicar y mejorar con el grupo”, agregó.

Incluso, el nacido en Zug aseguró que sueña con jugar en Chile junto a su hermano: Miguel Reichmuth, de 22 años, milita en el Zurich y puede integrar la nómina por su ascendencia chilena. “Nico (Córdova) me ha dicho que puedo dar el máximo y que después veremos lo que depara el futuro. Mi hermano Miguel también tiene el sueño de jugar para la Roja. Espero que pueda venir aquí y que estemos juntos. No importa si es él o yo, vamos a hacer lo posible para estar”, cerró.