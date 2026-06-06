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    El balance de Gabriel Suazo tras el amistoso ante Portugal: “Podemos competir y llevar a la Selección a un próximo Mundial”

    El capitán de la Roja valoró el cometido frente al combinado luso, que terminó en derrota por 2-1 en Oeiras. En esa línea, evaluó positivamente la inclusión de nuevos jugadores como Agustín Arce y Nils Reichmuth.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    La Selección Chilena cayó en el duelo amistoso ante Portugal Zed Jameson /Photosport

    La Selección Chilena tropezó en su duelo amistoso contra Portugal. La Roja, que se encuentra inmersa en el proceso de reconstrucción de cara al 2030, se enfrentó a una de las grandes candidatas para el Mundial 2026 y no pudo evitar una nueva derrota bajo la conducción de Nicolás Córdova: en Oeiras, el Equipo de Todos cayó por 2-1 contra el conjunto liderado por Cristiano Ronaldo.

    Tras el tropiezo, el combinado nacional sumó su segunda caída al hilo. La más reciente había sido la goleada sufrida ante Nueva Zelanda, en marzo. Sin embargo, a pesar de los resultados negativos en los últimos duelos amistosos, el capitán Gabriel Suazo valoró el cometido de sus compañeros ante un rival de envergadura.

    Dentro de todo supimos competir. En el primer tiempo fue muy difícil quitarles el balón, sobre todo a una selección como esta. El 95% de los partidos sostiene una mayor posesión que el rival. Controlamos las situaciones de gol que tuvieron, pero nosotros no logramos tener chances. En el segundo tiempo, con 10 jugadores, tuvimos el gol y varias opciones más para marcar otro. La categoría de ellos te define estos partidos, pero creo que demostramos que podemos seguir compitiendo y llevar a nuestra selección a un próximo Mundial. Seguimos por un buen camino de trabajo, a pesar de la derrota. Estoy orgulloso de mis compañeros”, partió diciendo al micrófono de ESPN.

    En esa línea, el lateral que milita en el Sevilla destacó el ingreso de nuevas caras. “Muy feliz por la inclusión de nuevos jugadores. A todos los que se agregan a este proyecto les digo que muestren lo mismo que hacen en sus clubes y que se sientan con la confianza. Agustín (Arce) y Felipe (Faúndez) lo hicieron muy bien, sobre todo con Leao que es un jugador de categoría europea. Esto los va a ayudar a ellos y a mí. En el caso de Nils (Reichmuth), también se sumó y nos entregó mucho. Tiene calidad, habla español y se hizo entender dentro del grupo”, evaluó positivamente.

    Pese a los cuestionamientos por la elección de un nuevo director técnico en Juan Pinto Durán, el formado en Colo Colo evitó ahondar en nombres y fijó el rumbo en los próximos objetivos. “Cuando me preguntan sobre el entrenador digo que son cosas que no tenemos el control. Lo que sí controlamos es conocernos y entrenar en el día a día. Son distintos estilos de jugadores y aprovechamos, de la mano de Nico (Córdova), un estilo de juego que se ve bien encaminado. Tenemos todas las ganas de sacar esto adelante e ir al Mundial”, sentenció.

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