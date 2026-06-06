Díaz-Canel acusa a EE.UU. de reforzar el bloqueo tras nuevas sanciones contra Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a Estados Unidos de reforzar el bloqueo contra la isla luego de que el Departamento del Tesoro incorporara a dirigentes, familiares y entidades cubanas a una nueva lista de sanciones.

“El presidente de EE.UU. hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El presidente de EE.UU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra #Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones.



Están dirigidas a reforzar las medidas de #bloqueo y el… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 4, 2026

Según Díaz-Canel, las medidas “están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos”. Además, afirmó que estas acciones se suman a otras “medidas coercitivas” aplicadas en las últimas semanas y que, a su juicio, buscan “dañar al pueblo cubano”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su Lista de Nacionales Especialmente Designados al propio Díaz-Canel, a miembros de su familia y a distintas entidades cubanas. Entre ellas figuran el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

Este mecanismo permite bloquear activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe realizar transacciones con empresas, bancos o ciudadanos de ese país. En la práctica, las sanciones también pueden afectar a compañías extranjeras que mantengan vínculos comerciales con las personas o instituciones incluidas en la lista.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también cuestionó la decisión y sostuvo que se trata de una muestra del “plan intervencionista” de Estados Unidos para presentar a Cuba como una amenaza a su seguridad nacional.

La nueva ronda de sanciones ocurre en medio de un aumento de las tensiones entre Washington y La Habana. En las últimas semanas, el gobierno de Donald Trump ha endurecido su discurso contra Cuba y ha aplicado nuevas restricciones económicas, incluidas medidas vinculadas al comercio de petróleo con la isla.

Díaz-Canel cerró su respuesta con un llamado a resistir la presión estadounidense. “La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”, afirmó.