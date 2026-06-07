Florentino Pérez vence a Enrique Riquelme y es reelecto como presidente del Real Madrid hasta 2030

Florentino Pérez vuelve a inscribir un capítulo en su larga historia ligada al Real Madrid. El dirigente de 79 años se presentó a las elecciones cara a cara con el empresario Enrique Riquelme y fue reelecto como presidente de los merengues hasta el 2030.

Continuará con una etapa que ha perdurado sin interrumpciones desde 2009 a la fecha y, en total, superará las dos décadas al mando si se tiene en cuenta su primer periodo en 2000-2006.

La trastienda de unas elecciones históricas

En los días previos a las votaciones, ambos postulantes habían hecho promesas para fidelizar seguidores. Florentino apeló a realizar una oferta por el francés Michael Olise, la estrella del Bayern Múnich, en un monto cercano a los US$ 150 millones. En adición, también aseguró que la contratación de José Mourinho como próximo entrenador estaba asegurada si ganaba los comicios. Riquelme, por su lado, optó por tirar la casa por la ventana si es que era escogido: afirmó que incorporaría a Rodri y a Erling Haaland, ambos jugadores del Manchester City, y que también sacaría del retiro al alemán Jürgen Klopp para asumir en la dirección técnica. Eso sí, el atrevimiento con los Citizens le trajo problemas, porque lo amenazaron con presentar acciones legales.

Enrique Riquelme y Florentino Pérez protagonizaron las elecciones para definir al presidente del Real Madrid hasta 2030.

Con estas promesas de campaña por delante, la jornada en Valdebebas se esperaba multitudinaria. Y así fue desde temprano en la mañana de este domingo, pues los socios madridistas llegaron en masa a la Ciudad Deportiva de la institución para ejercer su derecho a sufragio por primera vez en 20 años (desde 2009 al 2025 no hubo ningún proceso, porque Pérez fue proclamado de forma absoluta al no existir ningún candidato en la oposición).

Al percatarse de la masiva llegada de electores, el histórico timonel no dudó en realizar un potente mensaje en conferencia prensa, casi presagiando su triunfo en las urnas. “Durante todos estos años he trabajado por la unidad de los socios y esta es la verdadera fuerza del Real Madrid. Esta unidad nos ha permitido tener una estabilidad institucional de la que todos nos sentiremos muy orgullosos. Os pido que vayáis a votar, para seguir defendiendo todos juntos al Real Madrid. Los socios somos los dueños del club. Los dueños de nuestros éxitos, los dueños del Bernabéu, los dueños de nuestros títulos. Los socios somos y seremos los dueños del Real Madrid... también en lo económico“, lanzó.

Su contendiente, con un tono de resignación, se limitaba a valorar el apoyo recibido en los últimos días. “Después de 20 años ha habido una participación histórica. Quiero agradecer a todos los socios que a pesar de las dificultades han ido a votar. Por lo tanto, hoy ha ganado el Real Madrid. Y hoy ha ganado nuestra candidatura también, independientemente del resultado“, dijo de forma escueta. Luego, con el correr de los minutos, se aferraba a los votos de última hora: ”Os agradezco a todos por venir aquí en el día de hoy. Lo hemos pasado genial, en familia y en madridismo, después de 20 años sin poder votar. Aunque queda mucho por decir, ya que todavía quedan muchas mesas electorales por cerrar. A los medios quiero pedir disculpas. No es un tema nuestro, es un tema del recuento“.

Lo cierto es que Riquelme sabía que tenía pocas chances de destronar a Florentino. Y así quedó expuesto al momento del cierre de las mesas. Pese a que hubo una demora en el recuento por más de 400 votos impugnados a raíz de un error notarial, Pérez se impuso al empresario con un amplio margen en las preferencias, asegurando su octavo mandato en la testera merengue.

De esta manera, presidirá el club hasta 2030 con un objetivo en mente: cortar la sequía de dos temporadas consecutivas sin títulos y devolver al Real Madrid al máximo sitial de LaLiga y la UEFA Champions League.