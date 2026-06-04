Manchester City desmiente salida de Haaland y evalúa acciones legales contra rival de Florentino Pérez en el Real Madrid

Las elecciones del Real Madrid se han transformado en el mayor evento de la primavera europea. Ahora, el Manchester City salió al paso de las declaraciones realizadas por Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del club español, quien aseguró que Erling Haaland se convertirá en refuerzo del cuadro ibérico si es que gana en los comicios.

Riquelme, que compite con Florentino Pérez, presentó parte de su proyecto deportivo y afirmó que cuenta con la posibilidad de incorporar al delantero noruego. “No he sido presidente del Real Madrid. No puedo pedir confianza a los socios si no soy el primero que confía. Anunciemos quien anunciemos, es que las promesas que he hecho en la campaña, de los dos jugadores, es que a partir del lunes, si incumplo alguna de mis promesas, he firmado una garantía notarial personal donde cualquier incumplimiento por mi lado, pago el 100% de toda la cuota de todos los socios del Real Madrid la próxima temporada. Haaland tiene una cláusula, quiere venir al Real Madrid”, declaró.

El empresario también se refirió a la posibilidad de sumar al mediocampista español Rodri, también del Manchester City. “Es un grandísimo jugador, Balón de Oro, juega en una posición que el Real Madrid necesita reforzar y si soy presidente del Real Madrid, no lo puedo decir más claro: Rodri jugará en el Real Madrid. Tiene que jugar en el Real Madrid y haré todo lo posible”, señaló.

Haaland ha sido el goleador del Manchester City desde su arribo en 2022. Craig Brough

Las declaraciones tuvieron una rápida respuesta desde Inglaterra. El Manchester City emitió un comunicado enviado a diversos medios europeos en el que descartó cualquier posibilidad de una salida de Haaland y negó la existencia de una cláusula que facilite su llegada al conjunto blanco. “Las historias que han surgido de España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay posibilidad de que esto suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita”, indicó la institución británica.

En esa línea, el cuadro celeste también informó que estudia medidas. “Estamos considerando acciones legales por el uso de nuestra imagen de jugador en este contexto”, agregó la entidad. Haaland llegó al Manchester City en 2022 procedente del Borussia Dortmund y mantiene contrato vigente con el club inglés. Durante las últimas temporadas fue una de las principales figuras del equipo que era dirigido por Pep Guardiola. Ahora el ariete está concentrado con su selección para disputar el Mundial de Norteamérica.

Las declaraciones de Riquelme se producen a pocos días de las elecciones presidenciales del Real Madrid, fijadas para el 7 de junio. El candidato ha basado parte de su campaña en la promesa de concretar fichajes de alto perfil para reforzar el plantel. Pérez, por otro lado, anunció que si continúa al mando, el técnico merengue será José Mourinho.