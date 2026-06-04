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    ¿Haaland al Real Madrid? La promesa del contendor de Florentino Pérez si gana las elecciones del domingo

    En una entrevista concedida a un popular programa de TV en España, Enrique Riquelme apuntó al fichaje del noruego del Manchester City, en caso de imponerse en los comicios para ser el presidente merengue.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El fichaje de Erling Haaland es la promesa de campaña de Enrique Riquelme, si gana las elecciones del Real Madrid.

    Las elecciones a la presidencia del Real Madrid van tomando temperatura. Y las promesas de campaña están a la orden del día. Enrique Riquelme, el candidato que le compite a Florentino Pérez por el máximo cargo de la institución, anunció en televisión que prepara un fichaje bombástico para su proyecto en caso de ganar en los comicios que se celebrarán este domingo 7 de junio.

    Durante una entrevista en el popular programa español El Hormiguero, Riquelme, con un acta notarial firmada, incluyó entre sus promesas electorales a Erling Haaland. El delantero noruego del Manchester City sería el gran golpe del mercado en el caso de que se imponga en las elecciones. Esta incorporación se sumaría a la de Raúl González Blanco como director deportivo y a la de Fernando Hierro al mando de la cantera (La Fábrica).

    “No he sido presidente del Real Madrid. No puedo pedir confianza a los socios si no soy el primero que confía. Anunciemos quien anunciemos, es que las promesas que he hecho en la campaña, de los dos jugadores, es que a partir del lunes, si incumplo alguna de mis promesas, he firmado una garantía notarial personal donde cualquier incumplimiento por mi lado, pago el cien por cien de toda la cuota de todos los socios del Real Madrid la próxima temporada. Haaland tiene una cláusula, quiere venir al Real Madrid”, declaró el candidato.

    Otra de las promesas de Riquelme es la incorporación de Rodri Hernández, seleccionado español y mediocampista del City. “Rodri es un grandísimo jugador español, Balón de Oro, juega en una posición que el Real Madrid necesita reforzar y si soy presidente del Real Madrid, no lo puedo decir más claro. Rodri jugará en el Real Madrid. Tiene que jugar en el Real Madrid y haré todo lo posible. Si estoy yo, el Real Madrid quiere que juegue en el Real Madrid”, dijo.

    En el diálogo en la televisión española, Enrique Riquelme también habló sobre el anuncio de la candidatura de Pérez, que dio por hecha la vuelta de José Mourinho al banquillo merengue en caso de que el actual mandamás continúe en el cargo. Según el rival de Florentino, The Special One no es el DT que necesita hoy el Madrid.

    “Ya lo tuvo en su momento. Es un buen entrenador. En nuestro proyecto es un estilo totalmente diferente. Para nuestro proyecto, no. Es otro tipo de proyecto. Yo tengo otro entrenador. Hay un entrenador que tenemos nosotros. La llegada de Raúl y Hierro ha revolucionado y están ejerciendo la jerarquía y profesionalidad”, declaró.

    “Tenemos muchísima suerte de contar con ellos. Ellos son del Real Madrid. Estoy seguro que esté quien esté, no van a permitir que le hagan daño al Real Madrid. Son la decisión acertada y están llevando la parte deportiva del entrenador. En un par de días más, va a ser súper ilusionante para el Real Madrid. Es lo que el madridismo quiere para el Real Madrid”, añadió.

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