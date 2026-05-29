Hasta las lágrimas: la emoción de Pep Guardiola al escuchar las palabras de los hinchas del Manchester City

Pep Guardiola le puso fin a la época dorada del Manchester City. El español anunció su salida de los Citizens. Se va como el técnico más ganador de la historia de la institución y habiendo cambiado el paradigma del fútbol inglés. Obtuvo 20 títulos en 10 años en el club, incluyendo seis Premier League y una Champions.

Ha sido una despedida extensa desde que confirmó su partida hace poco más de una semana. El catalán ha recibido múltiples homenajes, incluidos el último partido de la temporada y la celebración de la obtención de la FA Cup y la Copa de la Liga.

Ha sido uno de los focos de las redes sociales del Manchester City. En ese sentido, el club publicó este jueves un emotivo video donde los hinchas le envían mensajes de agradecimiento, le entregan su cariño y le hacen dedicatorias.

El registro, que dura poco más de seis minutos, provocó la emoción de Guardiola, a quien se le cayeron lágrimas viéndolo. Los diferentes testimonios entregan distintos mensajes sobre cómo el español los marcó como fanáticos en la época más gloriosa en la historia del club.

La respuesta de Guardiola a los hinchas del City

Decenas de aficionados se instalaron a las afueras del Etihad Stadium para enviar diferentes mensajes para Guardiola, quien los escuchó detenidamente. Poco a poco se fue emocionando cada vez más.

Una vez finalizado el registro, el técnico reaccionó con aplausos y les respondió: “Tengo que darles las gracias a todos”, comenzó señalando. “Eso es seguro, que entre todos creamos emociones. De lo contrario, la gente no podría sentirlas”, añadió, visiblemente emocionado.

Guardiola valoró el tiempo vivido en el club por sobre los títulos: “Es lindo cuando hablan de los títulos, pero lo que te conmueve es cuando hablan padres e hijos juntos. La hija que recuerda al padre que ya no está con nosotros, de eso se trata todo”, indicó.

“Los títulos, por supuesto, han sido buenos, pero todos los recuerdos que podemos compartir con ellos y ellos con nosotros, es cuando todo cobra sentido. Quiero darles las gracias. No sé por qué a veces conectas, a veces eso no sucede y siento que yo conecté desde que llegué”, complementó.

Finalizó con un tajante mensaje al ser consultado si ahora se sentía parte de Manchester: “Por supuesto. Claro que soy parte de esto, siempre lo seré”, cerró.