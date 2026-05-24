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    Seis Premier League, una Champions y millones en fichajes: la década dorada que deja Pep Guardiola en Manchester City

    El fin de una era. El catalán se va de los Ciudadanos siendo el entrenador más ganador del club y cambiando el paradigma del fútbol inglés.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La década dorada que deja Pep Guardiola en Manchester City. MURAD SEZER

    La confirmación de la salida de Pep Guardiola del Manchester City es el fin de una era, donde se cambió el paradigma del fútbol inglés. El ideario que pregona el entrenador español empezó a propagarse en la Premier League, a tal punto de que uno de sus exasistentes, Mikel Arteta, se coronó campeón dirigiendo al Arsenal. Este domingo, frente al Aston Villa, será el punto final de la extensa y exitosa etapa del DT con los Ciudadanos. En 10 años, logró llevarlos al siguiente nivel.

    Pese a que tenía un año más de contrato, el catalán decidió acabar su historia dirigiendo al City al cabo de esta temporada. Esto no significa que se termine su nexo con los skyblues, porque continuará su relación con el conglomerado (City Football Group) asumiendo el cargo de Embajador Global. “No me preguntes los motivos por los que me voy. No hay ninguna razón, pero en lo más profundo de mí, sé que es mi momento. Nada es eterno. Si lo fuera, yo seguiría aquí. Eterno será mi sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que le tengo a mi Manchester City”, afirmó este viernes.

    Ante los Villanos de Unai Emery, bajando el telón de la Premier, dirigirá su partido número 1.001 como entrenador profesional. Dejará la banca de los Ciudadanos con 593 partidos y una veintena de títulos: seis Premier League, cinco Copa de la Liga, tres Community Shield, tres Copa FA, una Champions League, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes. Es el DT más ganador en la historia del club. Si con el Barcelona obtuvo 14 trofeos, en Bayern Múnich sumó siete.

    La década dorada que deja Pep

    “Hemos tenido el privilegio de trabajar junto a Pep Guardiola durante 10 años. Hemos sido testigos de su grandeza y dedicación, pero también hemos disfrutado de su compañía, su amistad y su humanidad”, declaró el CEO de la institución, Ferran Soriano, cuyo pasado también tiene ligazón con el Barcelona. “El legado de Pep es extraordinario y su verdadero impacto será mejor evaluado por los historiadores del Manchester City del futuro”, agregó.

    Foto: @mancity / Instagram.

    Fue en febrero de 2016 cuando el club anuncia a Guardiola como su entrenador, cuando Manuel Pellegrini era el DT titular. Hasta antes de su arribo, el City solo tenía cuatro títulos de Primera División (uno con el Ingeniero). Hoy cuenta con 10. Hasta antes de su llegada, el club solo había llegado hasta semifinales de la Champions, el objeto de deseo de los dueños. Y la consiguió en 2023, cuando superó al Inter de Milán.

    ¿Es el mejor entrenador de la historia? Eso le consultaron el viernes, cuando se confirmó su salida. Pep evitó ponerse ese rótulo: “Honestamente, no lo sé. Sé que he tenido un éxito increíble en mi tiempo como entrenador. Es increíble estar aquí. Uno de los halagos más grandes que tuve fue recibir un mensaje de Sir Alex Ferguson hace dos días y eso me hizo tan feliz... No son importantes este tipo de debates. He sido feliz haciendo mi trabajo en el Barcelona, en el Bayern Múnich y aquí. He dado lo mejor que tenía, lo he dado todo, hasta la última gota de lo que tengo. Y eso es todo. Estoy viviendo con una increíble paz”.

    Donde lidera holgadamente Guardiola dice relación con el gasto en fichajes. Tomando sus 10 temporadas en Manchester City, la suma alcanza los 2.000 millones de euros en 67 fichajes, según datos de Transfermarkt. Llegaron jugadores como Rodri, Riyad Mahrez, Erling Haaland y Bernardo Silva, entre otros. Pero el más costoso fue Jack Grealish, por quien se pagó 117,5 millones de euros.

    ¿Qué vendrá para el de Santpedor? El siguiente paso no está claro. El propio Guardiola ha declarado que tiene el anhelo de dirigir una selección. En lo inmediato, se tomará un respiro. “Necesito dar un paso atrás y no entrenar por un tiempo”, afirmó. En libertad de acción, no le faltarán ofertas a uno de los estrategas más exitosos y revolucionarios del fútbol. ¿Y su reemplazante? Todos los caminos apuntan a Enzo Maresca, ex Chelsea.

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