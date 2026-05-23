“No me pregunten los motivos por los que me voy”: la carta de despedida de Pep Guardiola en su adiós del Manchester City

Manchester City tendrá un gran cambio en su banca. Después de diez años en el cargo, Pep Guardiola deja la institución con un palmarés que suma 20 títulos, destacando la primera Champions League de la institución.

El anuncio lo hizo a través de un emotivo mensaje de despedida. “Cuando llegué, mi primera entrevista fue con Noel Gallagher. Salí pensando: ‘Vale... ¿Noel está aquí? Esto va a ser divertido’”, introdujo el español.

“¡Qué gran momento hemos pasado juntos! No me preguntéis los motivos por los que me voy. No hay ninguna razón, pero en lo más profundo de mí, sé que es mi momento. Nada es eterno. Si lo fuera, yo seguiría aquí. Eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que le tengo a mi Manchester City”, continuó.

“Esta es una ciudad construida a base de trabajo. De esfuerzo. Se nota en el color de los ladrillos. De la gente que entra a trabajar temprano y se queda hasta tarde. Las fábricas. Las Pankhurst. Los sindicatos. La música. Sencillamente la Revolución Industrial y cómo esta cambió el mundo. Creo que llegué a entender eso, y mis equipos también lo hicieron. Trabajamos. Sufrimos. Luchamos. Hicimos las cosas a nuestra manera”, indicó.

“El trabajo duro se presenta de muchas formas. Los viajes a Bournemouth, cuando perdimos la Premier League, y vosotros estabais allí. Los viajes a Estambul, cuando también estabais allí. ¿Recordáis el atentado del Manchester Arena, cuando esta ciudad le demostró al mundo cómo es realmente la fuerza? No con ira. No con miedo. Sólo amor. Comunidad. Unión. Una ciudad unida”, sumó.

También recordó un episodio personal que lo marcó. “Recordad cuando perdí a mi madre durante el COVID y sentí cómo este club me sacaba adelante. Los aficionados, el personal, la gente de Mánchester, me disteis fuerzas cuando más lo necesitaba. Cris, mis hijos, toda mi familia, estuvisteis allí como siempre. Khaldoon, tú también estuviste allí”.

“Los jugadores no olvidan: cada instante, cada momento; yo, mi cuerpo técnico, este club, todo. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho por todos vosotros. Habéis sido sencillamente excepcionales. Todavía no lo sabéis, pero estáis dejando un legado”, agregó.

“Así que ahora que mi etapa llega a su fin, sed felices. Oasis ha vuelto”, bromeó. “Damas y caballeros, gracias por confiar en mí. Gracias por exigirme. Gracias por quererme. Tony Walsh dijo en su inolvidable poema: ‘Este es el lugar’. Lo siento, Tony: este es mi lugar”, cerró.

Homenaje en el estadio

Debido a la importancia de Guardiola en el equipo, el Manchester City nombrará una de las tribunas de su estadio con el nombre del entrenador, además de hacerle una estatua.

“El Manchester City se complace en anunciar que la tribuna norte del Etihad Stadium, recientemente remodelada y ampliada, pasará a llamarse ‘La Tribuna Pep Guardiola’”, compartieron en un comunicado en la página oficial del equipo.

“Hace mucho tiempo dije que el Manchester City debía contar con los mejores profesionales, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Durante diez años, Pep ha sido la personificación de esa ambición”, señaló por su parte el Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, dueño del equipo.

“Ha dejado una huella imborrable en el ADN del Club. Una huella que nace más de la forma en que ganaba que de los muchos trofeos que levantaba”, continuó.

“Le expresamos nuestra eterna gratitud, al igual que toda la familia de la ciudad, una familia de la que siempre formará parte”, cerró.