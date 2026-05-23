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    Conmebol castiga a Barcelona de Guayaquil por incumplir norma en el duelo ante la UC por la Copa Libertadores

    El organismo rector del fútbol sudamericano aplicó una multa a los ecuatorianos por incumplir el artículo 7.3.4.4 del Manual de Clubes.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    CESAR MUNOZ/API/PHOTOSPORT

    Una mala semana ha tenido el Barcelona de Ecuador. Además de haber quedado eliminados de la Copa Libertadores tras perder contra Universidad Católica, perdiendo así también la chance de seguir en la Copa Sudamericana, fueron castigados por la Conmebol.

    El organismo que rige el balompié de Sudamérica sancionó a los canarios, aplicándoles una multa de US$3.000 por haber incumplido el artículo 7.3.4.4 del Manual de Clubes de la Libertadores, que hace referencia a las normas de la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en Guayaquiluayaquil contra la UC.

    Además, recibieron una advertencia en el caso de que se repita una infracción igual o de similar naturaleza, aplicando entonces el artículo 27 del Código Disciplinario sobre la reincidencia.

    IMPONER al BARCELONA SPORTING CLUB una MULTA de USD 3.000 (TRES MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al Artículo 7.3.4.4 del Manual de Clubes de la CONMEBOL Libertadores 2026, en concordancia con el Artículo 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio”, señala el documento publicado en la página del organismo.

    “ADVERTIR expresamente al BARCELONA SPORTING CLUB que en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar”, señala en el segundo punto.

    La presión de Boca Juniors

    Con el resultado obtenido por la UC este jueves, Boca Juniors se jugará la clasificación contra los cruzados en la última fecha de la fase de grupos.

    Esta situación fue reflejada por la prensa transandina. “Católica le ganó a Barcelona y le tiró la presión a Boca”, tituló Olé en la nota principal, la misma que en su bajada agregó que “con un doblete de Zampedri, los Cruzados ganaron 2-0 en Chile y llegan con margen al próximo jueves en la Bombonera”.

    Asimismo, confirmaron que “la Copa ya no le deja margen a Boca (…) el equipo de Claudio Úbeda quedó obligado a ganar sí o sí el próximo jueves en la Bombonera para clasificarse a los octavos de final de la Libertadores”.

    Una opinión muy parecida a la del diario La Nación que no dudó en afirmar que el equipo de azul y amarillo está “acorralado. El triunfo de Católica sobre Barcelona complicó todavía más la situación de Boca en la Libertadores que está obligado a ganar para seguir en carrera. El Xeneize recibirá a los chilenos el próximo jueves: un triunfo lo clasificará a octavos; si empata o pierde, quedará eliminado en la fase de grupos por primera vez desde 1994”.

    En Brasil también siguieron con atención el duelo disputado en Santiago. El portal Globo Esporte hizo una cobertura especial y estableció que el equipo chileno “derrota a Barcelona y se coloca como líder en solitario del grupo de Cruzeiro”.

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