El Elche de Cepeda y Dituro saca un punto que le vale mantener la categoría en la liga española

Hasta que el Elche puede respirar con alivio. El elenco ilicitano, donde militan Lucas Cepeda y Matías Dituro se jugaba la salvación en la última fecha de LaLiga. Necesitaba salir airoso de su visita al Girona, en Montilivi. Lo logró. Empató 1-1 como visitante y consiguió la anhelada permanencia en la Primera División, que durante la segunda rueda vio muy complicada.

De cara a la jornada final del campeonato, lo único que estaba definido en la zona baja era el descenso del Real Oviedo (club del Grupo Pachuca, igual que Everton). Para los otros dos cupos, habían cinco con opciones de caer: Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca. Con nueve partidos en simultáneo, los cambios en la tabla estaban a la orden del día.

Era un duelo directo el sucedido en Montilivi. Un empate le alcanzaba al equipo de Eder Sarabia no solo para mantener la categoría, sino que también para mandar a Segunda a su rival. Dituro fue titular. El exarquero de la UC terminó consolidándose como el 1 del equipo. Por su parte, Cepeda no tuvo actividad. El propio Christian Bragarnik, propietario del club (también es dueño de O’Higgins), fue al vestuario para apoyar a los suyos.

La sensación de mantener la categoría aumentó en el Elche cuando el uruguayo Álvaro Rodríguez abrió la cuenta en los 39 minutos. El delantero controla el balón, se gira y saca un potente remate de zurda para batir al argentino Paulo Gazzaniga. La alegría de los visitantes era la desazón de los locales.

En el segundo tiempo, el partido iba a ser más tenso y ganó en incertidumbre. En los 48′ igualó Arnau, quien capturó un rebote de Matías Dituro luego de un tiro libre. El público del Girona despertó y empezó a alentar a los suyos. Considerando los resultados en las otras canchas, el triunfo le alcanzaba a los rojiblancos para salvarse. Incluso, en pasajes, una derrota también le valía al Elche porque el Osasuna estaba perdiendo en Getafe.

Todos los focos se posaron en este encuentro, porque un gol del local cambiaba el desenlace del descenso. Girona tuvo la pelota e intentó, pero la defensa ilicitana y Dituro aguantaron.

Ganó el Betis, perdió el Sevilla

El Betis de Manuel Pellegrini cerró LaLiga con un triunfo en La Cartuja. Fue 2-1 sobre Levante, con goles de Abde Ezzalzouli (5′) y Pablo Fornals (68′). El empate parcial fue de Carlos Espí (45′+1).

Fue el término de un campeonato que tuvo como gran logro la clasificación a la próxima Champions League, después de 21 años. Consolidó su quinto lugar alcanzando 60 puntos.

Mientras que en Balaídos, el Sevilla perdió 1-0 con el Celta de Vigo. Los dos chilenos fueron titulares con los andaluces, que ya habían firmado la permanencia en la fecha anterior, pese a caer con Real Madrid. Gabriel Suazo completó los 90′, mientras que Alexis Sánchez fue reemplazado en los 64′.