La emergencia química en Orange County, California, sigue activa luego de que un tanque dañado con metacrilato de metilo volviera a aumentar su temperatura pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia por enfriarlo.

El incidente se originó en una instalación de GKN Aerospace en Garden Grove, donde un tanque con entre 6.000 y 7.000 galones de este químico comenzó a sobrecalentarse y liberar vapores. El compuesto es utilizado en la fabricación de piezas plásticas y puede generar vapores dañinos para la salud.

Según informó Associated Press, el jefe de división de la Orange County Fire Authority, Craig Covey, señaló que una medición realizada el viernes por la noche mostró que el tanque alcanzó los 90°F, luego de haber estado en 77°F. Además, indicó que la temperatura seguía aumentando cerca de un grado por hora.

Emergencia química en Orange County, California: tanque vuelve a calentarse y sigue riesgo de explosión

El principal temor de las autoridades es que el tanque pueda fallar y agrietarse, liberando el químico sobre el suelo, o que explote por acumulación de presión. “Dejar que esto simplemente falle y explote es inaceptable para nosotros”, afirmó Covey.

Uno de los factores que mantiene la emergencia en curso es que las válvulas del tanque estarían rotas u obstruidas, lo que impide retirar el químico o aliviar la presión interna. Autoridades locales también informaron que el tanque se encuentra “activamente en crisis”, aunque no existe una fuga activa ni una nube de gas en el área.

Sin plazo para el retorno

Hasta ahora, las autoridades no han informado un plazo para que los residentes evacuados puedan regresar a sus viviendas. Varios refugios seguían abiertos durante el sábado, incluidos recintos habilitados en escuelas secundarias.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia en Orange County, lo que permite movilizar recursos estatales y utilizar propiedades del Estado o recintos feriales como albergues si fuera necesario.

Para reducir el riesgo ambiental ante un eventual derrame, los equipos de emergencia instalaron barreras de contención con sacos de arena, con el objetivo de impedir que el químico llegue a desagües, arroyos o al océano.

Emergencia química en Orange County, California: tanque vuelve a calentarse y sigue riesgo de explosión

La oficial de salud del condado, Regina Chinsio-Kwong, advirtió que, si el producto se calienta, puede liberar vapores capaces de causar problemas respiratorios, irritación y ardor en los ojos, náuseas y dolor de cabeza. No obstante, hasta el momento no se han reportado muertos ni heridos.

El complejo de Disneyland, ubicado en la cercana ciudad de Anaheim, no se encuentra bajo orden de evacuación. El parque señaló que monitorea el incidente y que está apoyando a empleados afectados por las evacuaciones.