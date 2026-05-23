Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Athletic en TV y streaming
Los clubes se miden en el Santiago Bernabéu por la Fecha 38 de LaLiga.
LaLiga de España termina su temporada durante este fin de semana y el Real Madrid recibe a Athletic en su último partido.
Los blancos llegan en segundo lugar de la tabla y tras alzarse por 0-1 ante el Sevilla, mientras que su rival igualó con Celta en la jornada anterior.
Cuándo juega Real Madrid vs. Athletic
El partido del Real Madrid contra Athletic es este sábado 23 de mayo, a las 15:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu para este compromiso.
Dónde ver a Real Madrid vs. Athletic
El partido del Real Madrid contra Athletic se transmite en el canal DSports de DirecTV.
Además, la cobertura online de este compromiso va por la plataforma DGO.
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