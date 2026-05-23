Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @fcbarcelona

Barcelona, actual líder de LaLiga de España, cierra la temporada con la visita a Valencia en el marco de la última jornada.

Los azulgrana llegan a la Fecha 38 tras vencer por 3-1 al Betis, mientras que su rival viene de imponerse por 4-3 ante la Real Sociedad.

Cuándo juega Valencia vs. Barcelona

El partido de Valencia contra Barcelona es este sábado 23 de mayo, a las 15:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio de Mestalla de España para este compromiso.

Dónde ver a Valencia vs. Barcelona

El partido de Valencia contra Barcelona se transmite en el canal ESPN3 .

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