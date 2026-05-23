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    Autoridades sanitarias fiscalizan abastecimiento de agua por corte en ocho comunas: suministro volverá este domingo a las 8 horas

    La empresa Aguas Andinas dispuso de 72 puntos de abastecimiento para los vecinos, además de 20 camiones aljibes.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Referencial. FOTO: Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

    Este sábado las autoridades de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) llevaron a cabo una fiscalización en uno de los puntos de abastecimiento dispuestos por esta contingencia, específicamente uno ubicado en la comuna de La Cisterna.

    Allí, los expertos midieron el nivel del cloro libre residual en un estanque, cuyos rangos deben oscilar entre 1,5 y 2.0 mg/l.

    Según la seremi de Salud de la RM, Pía Venegas, la muestra en la Plaza Cervantes de La Cisterna estaba dentro del rango autorizado, al igual que en otros puntos en los que han podido medir la potabilidad del agua.

    La seremi también recordó algunas medidas para el almacenamiento de agua durante estas horas, como usar “recipientes de origen conocido, ojalá jarrones para el uso de cocina y para el servicio higiénico pueden utilizar otros, pero en la práctica siempre se recomienda estos recipientes de origen conocido. Además, lo importante es que ojalá estén cerrados, sellados herméticamente para evitar cualquier tipo de contaminación”.

    El corte, programado por la empresa Aguas Andinas por trabajos de renovación, comenzó este viernes a las 20.00 horas de este viernes y se tiene previsto que se extienda hasta las 8.00 horas de este domingo 24 de mayo.

    Vecinos de La Cisterna y algunos de las comunas de San Ramón, San Miguel, La Florida, El Bosque, San Bernardo, La Granja y La Pintana se han visto afectados por esta situación.

    Es por esto que la empresa sanitaria dipuso de 72 puntos de distribución de agua potable entre las ocho comunas para compensar a 143.048 clientes.

    Asimismo, la empresa también dispuso de 20 camiones aljibes de 10.000 litros.

    Fiscalización en lugares de trabajo y servicios de alimentos

    En paralelo, las autoridades fiscalizarán recintos en que se encuentren trabajadores, donde se asegurarán que haya: disponibilidad de agua potable para consumo humano; funcionamiento adecuado de servicios higiénicos; medidas de contingencia implementadas por los empleadores; y condiciones generales de higiene y salubridad.

    Si no existe sumistro regular de agua en estos lugares, se supervisará que los empleadores adopten medidas alternativas como la disponibilidad mínima de 30 litros diarios de agua por trabajador, destinada al consumo humano y necesidades básicas de higiene.

    Para los locales locales de elaboración y/o expendio de alimentos, entre ellos; restaurantes, fuentes de soda, puestos y carros de elaboración con consumo al paso, almacenes y similares, deberán contar con estanques de almacenamiento con cantidad suficiente de agua y en buenas condiciones.

    En caso de que estos recintos no cumplan con lo mencionado, no podrán funcionar y de no acatar dicha medida sanitaria, se iniciará el correspondiente sumario sanitario al responsable.

    La seremi Pía Venegas además hizo un llamado a la población a que den aviso en caso de detectar “algún tipo de deficiencia, ya sea en la indicación del clorado de las aguas, la disposición de agua disponible para los trabajadores y en su efecto que estén los servicios higiénicos disponibles en los centros comerciales y en los centros laborales”.

    Las denuncias pueden ser canalizadas a través de redes sociales de la autoridad sanitaria, por llamada a Salud Responde con el número 600 360 7777, opción 4 y en la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) en el sitio web del Ministerio de Salud.

    Lee también:

    Más sobre:Corte de aguaSeremi de SaludSISSAguas Andinas

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