Decretan alerta temprana preventiva para tres comunas del Maule por actividad del volcán Nevado de Longaví

Por actividad del volcán Nevado de Longaví, se decretó el viernes 22 de mayo una Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Longaví, Linares y Colbún, ubicadas en la Región del Maule.

La transición de verde a amarilla de la alerta técnica del volcán fue determinada por la Delegación Presidencial Regional (DPR) del Maule en coordinación con la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), ante antecedentes técnicos presentados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Serganeomin).

En concreto, la información recolectada sobre el volcán cuenta de un incremento en los parámetros de supervisión registrados durante las últimas jornadas. Desde el miércoles 20 de mayo, las estaciones de monitoreo del volcán consignaron un aumento en la sismicidad volcano-tectónica (VT), relacionada con una fractura de roca dentro del sistema.

“A la fecha, se contabilizan 400 sismos. Entre ellos, destacan cuatro eventos con magnitud local superior a 3,0; el de mayor intensidad alcanzó ML 4,3. Este episodio constituye el proceso sísmico con mayor magnitud de energía observado desde que el edificio volcánico posee vigilancia instrumental”, explica el jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, Álvaro Amigo.

El incremento en la sismicidad representa un cambio importante en torno a la actividad interna del volcán, “caracterizado por la aparición de una nueva fuente sísmica localizada aproximadamente entre 4 y 5 kilómetros al suroeste del cráter, con profundidades cercanas a 3 kilómetros”, según detallan desde el Senapred.

Asimismo, se ha apuntado algunos eventos atribuidos a la dinámica de fluidos, con baja energía y desplazamientos reducidos inferiores a 1 cm, correspondientes a cinco sismos de largo periodo y un evento de tremor.

El último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres indica que, por los indicios de inestabilidad interna observados, “no se descarta que explosiones de baja magnitud súbitas y sin precursores afecten la parte superior del edificio volcánico, en torno a un radio de 3 kilómetros respecto a la cima”.

Vigilancia constante y un perímetro de seguridad

La alerta temprana preventiva, que implica un reforzamiento en las condiciones de vigilancia en el volcán, se mantendrá vigente hasta que las condiciones lo ameriten .

“Contamos con vigilancia permanente, las 24 horas del día, a cargo de los profesionales del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), quienes analizan en tiempo real las señales que emite este edificio volcánico”, afirma el director nacional de Sernageomin, Mauricio Lorca.

Sernageomin, Senapred y la DPR de Maule definieron, a modo preventivo, un perímetro de seguridad alrededor del cráter, con un radio de 3 kilómetros de la cima del macizo. Con esto, las autoridades apuntan a restringir el ingreso y realizar controles de acceso en la zona de posible afectación.