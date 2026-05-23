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    Delegación chilena de la Global Sumud recurrirá a la CPI y al Tribunal del Mar por retención de activistas

    El representante legal de la delegación, el exembajador Nelson Hadad, acusó a Israel de cometer un acto de “piratería internacional” en aguas internacionales y afirmó que presentarán acciones ante instancias internacionales.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Delegación chilena de la Global Sumud recurrirá a la CPI y al Tribunal del Mar por retención de activistas

    El representante legal de la delegación chilena de la misión humanitaria Global Sumud, el exembajador Nelson Hadad, anunció que recurrirán a la Corte Penal Internacional y al Tribunal del Mar tras la retención de activistas chilenos por parte de Israel.

    Hadad abordó la situación luego del regreso al país de parte de los integrantes chilenos de la flotilla, quienes denunciaron malos tratos durante su detención tras ser interceptados mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

    El exembajador valoró las gestiones consulares realizadas por Chile, señalando que tanto el cónsul en Tel Aviv como el cónsul en Turquía se preocuparon por asistir a los ciudadanos chilenos “que estaban pasando por un momento muy difícil”.

    Sin embargo, sostuvo que el foco debe estar en la gravedad del actuar de Israel. “Este es un acto que yo quiero calificar con mayúscula, un acto de piratería internacional, impropia del civil del pueblo”, afirmó.

    Delegación chilena de la Global Sumud recurrirá a la CPI y al Tribunal del Mar por retención de activistas

    Según Hadad, los hechos ocurrieron en aguas internacionales y habrían incluido una serie de delitos contra los integrantes de la misión humanitaria.

    “Han detenido, han cometido un conjunto de delitos”, señaló, mencionando entre ellos la detención de los activistas, la destrucción de alimentos y medicinas, además de denuncias por maltrato físico, violencia y violencia sexual.

    El representante legal afirmó que esos antecedentes serán informados a Cancillería, con el objetivo de que lo ocurrido no quede en la impunidad. “Este acto no puede quedar en la impunidad a la que está acostumbrado Israel”, sostuvo.

    Delegación chilena de la Global Sumud recurrirá a la CPI y al Tribunal del Mar por retención de activistas

    Acciones ante tribunales internacionales

    Hadad adelantó que la delegación recurrirá a la Corte Penal Internacional y al Tribunal del Mar, instancia contemplada en la Convención del Mar de 1982, para denunciar lo ocurrido con los integrantes de la flotilla. “Vamos nosotros a recurrir a la Corte Penal Internacional y, además, al Tribunal del Mar”, afirmó.

    El exembajador sostuvo que se trata de una “acumulación de delitos” que, a su juicio, debe ser investigada por instancias internacionales.

    En esa línea, también apuntó contra el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, cuya actuación fue mencionada por algunos de los activistas chilenos tras su retorno.

    “La actuación del ministro Ben Gvir merece de inmediato la expulsión del gobierno”, afirmó Hadad, agregando que también será incluido en la acción que preparan ante la Corte Penal Internacional y el tribunal especial contemplado por la Convemar.

    Delegación chilena de la Global Sumud recurrirá a la CPI y al Tribunal del Mar por retención de activistas. En la imagen, Itamar Ben-Gvir. RONEN ZVULUN
    Más sobre:Global SumudPalestinaIsraelCorte Penal InternacionalMedio OrienteDetenidosNelson Hadad

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