En vivo: Christiane Endler busca un nuevo título de Champions League junto a OL Lyonnes contra el Barcelona
La portera chilena del conjunto francés es titular en la final que se desarrolla en Oslo, Noruega.
Minuto a minuto
Barcelona 0-0 OL Lyonnes
¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Barcelona y OL Lyonnes.
Con Christiane Endler como titular: así forma el OL Lyonnes.
Esta es la formación del conjunto español:
Esta vez les llevamos la final de la Champions League femenina entre Barcelona y el Ol Lyonnes de Christiane Endler.
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