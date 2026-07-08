Senador Flores pide al gobierno decretar zona de catástrofe para comunas costeras de Los Ríos por las fuertes lluvias

El senador de la Democracia Cristiana (DC) y representante de la Región de Los Ríos, Iván Flores, emplazó al gobierno para que decrete zona de catástrofe para Corral y otras comunas costeras de la zona , debido a las consecuencias generadas por las intensas lluvias.

Cabe señalar que durante esta jornada se ha reportado afectación a viviendas en la comuna de Corral, como también el deslizamiento de tierra e incluso aluviones, que generaron el cierre de la Ruta T-450, que permite la conectividad con la comuna con Valdivia.

El alcalde de Corral, Claudio González, señaló que el centro de la comuna estaba “prácticamente inundado”.

Ante lo anterior, el senador Flores afirmó que tomó contacto con el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, para que se decrete la medida que permita movilizar recursos.

“He conversado con el biministro Alvarado, y le he planteado que pensar en una alerta roja no es suficiente. La alerta roja permite movilizar algunos recursos, dar facilidad administrativa”, afirmó Flores sobre el contacto telefónico que tomó con el secretario de Estado.

El senador Flores planteó que “pero la zona de catástrofe que es lo que corresponde hacer en las comunas costeras de la Región de Los Ríos, es lo que permite movilizar recursos, pero además colocar la priorización de la respuesta del Estado en esas comunas”.

En esa línea, afirmó que la situación podría verse agravada con el transcurso de las horas.

“Lo que está pasando es muy grave y extremadamente riesgoso lo que va a pasar (...) porque está produciendo un daño tal que, con lo que va a llover esta noche, sumado que para Corral serán 70 mm (de lluvia) y para Valdivia otros 70 mm (...), se va a sumar a partir de la mitad de la mañana y toda la tarde, rachas de viento en la costa de más de 90 kilómetros por hora", complementó el senador Flores.

El parlamentario DC advirtió que “eso es extremadamente peligroso porque el suelo sobresaturado, con viendo encima, hace que los árboles se puedan volcar con facilidad, caer a los cursos de agua y en consecuencia, un aluvión".

“La remoción en masa, el corte de camino, la pérdida de los puentes, la pérdida de la energía eléctrica que empeoraría todo. Podemos tener una situación tremendamente complicada a partir de la tarde de mañana, sumado a lo que ya está pasando”, complementó Flores.

El senador además manifestó su preocupación por la elevada isoterma cero pronosticada para la cordillera, lo que provocará que gran parte de las precipitaciones caigan en forma de lluvia incluso en sectores de alta montaña, donde normalmente caería nieve.

“Eso significa que enormes volúmenes de agua bajarán desde la cordillera arrastrando troncos, piedras y sedimentos, aumentando el riesgo para las viviendas, caminos e infraestructura ubicada aguas abajo. Es un escenario que requiere anticipación y no esperar a que ocurran tragedias”, enfatizó.

El parlamentario insistió en que la declaración de zona de catástrofe permitiría disponer con mayor rapidez de recursos extraordinarios para enfrentar la emergencia, fortalecer la coordinación entre los distintos organismos del Estado y acelerar las ayudas a las familias afectadas, lo que a su juicio, debería estar definido durante la mañana de este miércoles.

“He insistido al ministro del Interior que decrete la zona de catástrofe de inmediato, para que desde mañana exista un sistema de respuesta completamente distinto, con todos los recursos donde tienen que estar. Lo que está ocurriendo en nuestra región es extremadamente grave y debemos actuar antes de que las condiciones empeoren”, cerró el legislador por la zona afectada.