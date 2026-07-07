El duro comentario de Thibaut Courtois tras eliminar a Estados Unidos: “Nos faltaron el respeto; Senegal era mejor equipo”

La selección de Bélgica tuvo un aliciente especial para medirse a Estados Unidos, en octavos de final. La inhabilitación de la tarjeta roja al delantero norteamericano Folarin Balogun por parte de la FIFA permitió al jugador desde el inicio ante los Diablos Rojos.

Es más, la propia federación del país envió una apelación a la FIFA para confirmar la suspensión del futbolista del Monaco. Recurso que fue desestimado por el organismo rector del fútbol mundial, cuando ya se sabía que el presidente de la República Donald Trump había llamado al mandamás del órgano con sede en Zurich, Gianni Infantino, para interceder por el atacante.

Polémica mundial que no hizo más que encender el ánimo del equipo belga. Así quedó retratado en el trámite del partido, después de la constante presión futbolística que ejercieron sobre los locales para abrir tempranamente la cuenta, en Seattle.

“En una Copa de Mundo, es muy complicado comparar partidos. Es cierto que tuvimos muchas dificultades contra Egipto e Irán, pero son encuentros diferentes”, comenzó diciendo el arquero Thibaut Courtois tras el triunfo sobre los americanos.

Asimismo, reconoció que “queríamos acorralar desde el principio a Estados Unidos e intentamos crear ocasiones apenas empezó el duelo. Entonces ellos empezaron a dudar de sí mismos. Quizás la derrota por 2-5 contra nosotros en el partido amistoso les estaba afectando, se veía en el ánimo de los jugadores”.

“Falta de respeto”

Y es que lo ocurrido con el delantero del club monegasco, expulsado ante Bosnia y Herzegovina, fue otro incentivo para los jugadores. Pese a que el técnico de las barras y estrellas, el argentino Mauricio Pochettino, habló de justicia; lo cierto es que la medida cayó pesadamente en el seno del plantel de Bélgica.

Es más, tras comentar el hecho, el portero titular del Real Madrid aprovechó la oportunidad de ningunear a Estados Unidos, selección a la que calificó como una rival más fácil que el oponente al cual enfrentaron en la ronda anterior.

“Leí sobre lo que ocurrió con el jugador Balogun y me hizo mucha gracia. Entiendo que quieran generar expectación en torno a Estados Unidos, pero tenía más confianza en nuestra victoria que contra Senegal. De hecho, los africanos tienen un equipo mejor que el de Estados Unidos y eso ha quedado demostrado”, aseguró el meta.

En la misma línea, Courtois no pudo esconder su molestia después de todo lo que se habló en la previa del duelo de octavos. Sobre todo, porque el medio local intentó minimizar las virtudes de los europeos a los cuales calificaron como un rival abordable.

“Sinceramente, en los últimos días se nos han faltado al respeto aquí en Estados Unidos. Se decía que podían ganarnos fácilmente, pero creo que demostramos que somos un buen equipo. Jugamos un gran partido y ya estamos entre los ocho mejores del Mundial”, dijo el golero.

Consultado sobre el próximo compromiso, advirtió que “el partido de cuartos de final será especial, porque es contra España, mi segundo país. Estoy muy contento de poder jugar contra ellos. Ese era, en cierto modo, el objetivo de este Mundial, así que todo lo que venga después será genial… Mi hijo pequeño tendrá que apoyar a Bélgica, si no, ¡no le dejaré volver a casa!”.