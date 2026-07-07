“No se lo comuniqué”: diputado Venegas admite que decisión de la bancada PS de recurrir al TC por megarreforma no fue informada a Vodanovic

Tensión ha generado en la oposición la decisión del Partido Socialista (PS) de adelantar el anuncio de acudir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el proyecto de reconstrucción nacional que impulsa el gobierno.

Los presidentes de los partidos opositores al Ejecutivo habían definido que la eventual ida al TC se zanjaría este jueves. Sin embargo, con el aviso del PS se terminó enredando la estrategia.

Dentro de la misma colectividad reconocen que ha habido descoordinaciones, donde incluso la bancada de diputados del PS dio el anuncio antes de informarle a la presidenta del partido, la senadora Paulina Vodanovic, quien ha liderado las negociaciones en la materia.

Así lo admitió el diputado y jefe de bancada (s) del PS, Nelson Venegas, en conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera.

“ No se lo comuniqué. Fue una decisión acordada de manera unánime por la bancada , y una vez que supimos y vimos la declaración del senador Juan Luis Castro, entendiendo que ella (Vodanovic) es parte de ese grupo y de esa bancada, nosotros estimamos que ya había salido una declaración pública, y en ese sentido también sacamos nuestra declaración”, señaló el parlamentario.

Para Venegas, esta acción no pasaría a llevar el mandato de Vodanovic, puesto que -explicó- la conversación ya estaba sobre la mesa. “Simplemente nosotros no conversamos ayer, pero conversamos siempre, nosotros nos reunimos, somos parte de la mesa del partido”, indicó.

En ese sentido, reconoció que “puede ser que haya habido una descoordinación, pero nosotros entendemos que ya venía un pronunciamiento de parte del Senado”.

Pese a todo, Venegas aseguró que en el partido no existe una “ruptura”. “Nosotros no tenemos ninguna ruptura y somos un partido absolutamente estructurado y organizado y si bien es cierto, lo de ayer puede haber sido una situación pequeñamente compleja, creo que se ha agrandado demasiado”.

“Nosotros no tenemos ninguna rivalidad, y creo que se ha agrandado un conflicto que de verdad no siento que sea tan grande. Lo que nosotros vamos a hacer (recurrir al TC) ya lo habíamos sugerido”, sostuvo.

El diputado planteó que la decisión de adelantar el anuncio surgió porque -indicó- “esta mesa de negociación ya había fracasado, porque no hay voluntad de acuerdo y aquí el que no tuvo voluntad de acuerdo esencialmente fue el ministro Jorge Quiroz”.

“ Cuando no hay voluntad de acuerdo no nos deja otra alternativa que anunciar la futura presentación de los requerimientos al Tribunal Constitucional , que no es otra cosa que reafirmar algo que ya habíamos hecho anteriormente”, planteó.

El diputado defendió el actuar de la bancada y aseguró en ese sector tienen “un grado de autonomía en la Cámara de Diputados, y por eso nosotros queremos defender esa autonomía”.

“Muchas veces pareciera ser que los únicos que están construyendo las decisiones políticas, porque se ha instalado esa sensación de que son más serios, que son más sobrios, que son más razonables, es prácticamente en el Senado y a mí me parece absolutamente injusto, porque en todas las conversaciones y negociaciones que se están dando, pareciera que a nosotros no nos toman en cuenta. Nosotros también tenemos el legítimo derecho a sostener nuestras apreciaciones en el sentido de que tenemos autonomía”, remarcó.

Con ello, señaló que a los diputados, no se les “puede coartar nuestra posibilidad de presentar los requerimientos que tengamos que hacer”.

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