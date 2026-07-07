Egipto golpea de entrada: revisa el gol que sorprende a la Argentina de Lionel Messi en los octavos de final del Mundial
El cuadro africano abre la cuenta en el duelo por la tercera ronda de la Copa del Mundo.
Egipto abrió la cuenta ante Argentina. En el partido por los octavos de final del Mundial, Yasser Ibrahim puso la sorpresa a los 15 minutos.
Tras un saque de esquina corto, el cuadroa fricano combinó con dos toques antes del centro de Marwan Ateya al área. Ahí el defensor africano se impuso entre los zagueros transandinos para superar a Emiliano Martínez, que se quedó parado tras el cabezazo.
Minutos después, Argentina tuvo la oporutnidad de empatar el encuentro mediante un penal de Lionel Messi, pero el guardameta Mostafa Ahmed Shobeir le atajó el lanzamiento a la Pulga.
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