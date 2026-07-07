“¡Necesito una cerveza!”: la hilarante reacción del DT de Inglaterra Thomas Tuchel en medio del asedio mexicano en octavos

Se jugaban los descuentos en el estadio Azteca de la capital mexicana. La selección de Inglaterra vencía por 3-2 a los locales, pero jugaba con un futbolista menos, después de la expulsión de Jarell Quansah, a los 54’.

Los Tres Leones se aferraban desesperadamente a la victoria en el tiempo de descuento para lograr una histórica Copa del Mundo, en una actuación que ha sido aclamada como la mejor de Inglaterra en una Copa del Mundo desde 1966.

El técnico de los ingleses, el alemán Thomas Tuchel, se mostraba presionado mientras su equipo intentaba contrarrestar las oleadas de ataques de los locales en el emblemático estadio del barrio de Santa Úrsula.

Entonces, las cámaras de televisión de la transmisión oficial captaron un arrebato del histriónico seleccionador de los isleños, después de que se considerara que Jude Bellingham había cometido una falta. La decisión permitió a México iniciar rápidamente otra ofensiva de los norteamericanos, lo que provocó que Tuchel gritara y se llevara las manos a la cabeza con ira.

El pedido de Tuchel

Nicola Hickling, analista experta y lectora de labios profesional conversó con el diario británico Daily Mail, con el cual analizó cuadro a cuadro los últimos minutos del duelo y los comentarios de Tuchel a medida que aumentaba la presión.

La especialista concluyó rápidamente lo que había gritado el germano en medio de su desesperación: “¡Maldición, qué locura! Necesito una cerveza, amigo, tío. Dios, ayúdame a superar esto”. Airada interjección que el entrenador profirió después de que una decisión arbitral perjudicara a su equipo de diez hombres en los últimos minutos.

El arrebato habría resumido el estado de ánimo de los aficionados ingleses tanto en el Azteca como en la madrugada en sus casas a miles de kilómetros del recinto, mientras los seguidores esperaban con angustia para ver si Inglaterra lograba llegar a los cuartos de final.

Tuchel no fue el único miembro del cuerpo técnico de Inglaterra que mostró sus emociones durante el épico partido. El asistente de Inglaterra, Anthony Barry, fue uno de los que increpó al banquillo mexicano en la banda, momentos antes de la intervención del VAR.

En una revisión donde se analizó la falta de Quansah a medida que los ánimos se caldeaban, se examinó la situación. En el otro extremo, Anthony Gordon, de Inglaterra, fue objeto de una falta imprudente y alevosa que se desató el caos.

La frustración de los entrenadores ingleses se transformó en puños en alto al sonar el pitazo final. El equipo de los Tres Leones se clasificaron de forma espectacular para los cuartos de final, donde se enfrentarán a Noruega.

“Es casi como si hubiéramos ganado una final. Ese último momento en el que el árbitro se lleva el silbato a la boca, cuando sabes que has superado 50 minutos con 10 hombres en la altitud contra el país anfitrión, contra un equipo mexicano muy, muy fuerte, ese es un momento de alegría. Es una actuación y un resultado heroicos. Estoy muy feliz por los jugadores. Encontramos la manera de ganar y lo hicimos con pura mentalidad y corazón, superando cada obstáculo”, dijo el DT tras la clasificación.