SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Más problemas para Tuchel: Inglaterra se queda sin laterales derechos en el Mundial tras nueva lesión

    Luego de la baja de Tino Livramento en el inicio del torneo, el entrenador de los Tres Leones sufrió con la dolencia muscular de una pieza clave por el carril diestro.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González

    La selección de Inglaterra define este sábado su clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026. En Nueva Jersey, choca con la eliminada Panamá y, en caso de obtener un triunfo, tiene grandes posibilidades de avanzar en el primer lugar del Grupo L (si Ghana se lleva una victoria en el partido que se juega en simultáneo, debe esperar que los africanos no los superen en diferencia de gol).

    Sin embargo, los Tres Leones llegan al último duelo de la fase de grupos con problemas. Esto se debe a que se conoció la lesión de isquiotibiales de Reece James, lateral derecho que milita en el Chelsea. Según información del medio británico The Guardian, el jugador de los Blues no participó de la sesión de entrenamiento en Kansas City (lugar donde concentran) previo al vuelo al MetLife Stadium y quedó absolutamente descartado, como mínimo, para los próximos dos compromisos. No estará en unos hipotéticos 16avos.

    Reece James se lesionó en Inglaterra y complica su presencia en el Mundial 2026. PETER CZIBORRA

    Esta baja representa un problema de consideración para el entrenador Thomas Tuchel, pues no solo pierde a una pieza clave en un tramo importante del torneo, si no que también se queda sin laterales derechos de vocación. Y es que a la molestia física de James hay que sumarle la partida de Tino Livramento, que sufrió una lesión en la antesala del debut con Croacia y no pudo participar del certamen planetario.

    Sin estos dos jugadores disponibles, el llamado a asumir la vacante es Trevoh Chalobah, que también milita en el Chelsea. El nacido en Sierra Leona fue llamado de emergencia tras la baja de Livramento, pero suele cumplir labores de defensa central. Pese a esto, tiene cierta experiencia en el puesto, porque durante la temporada 2025/26 en el equipo londinense tuvo que asumir el carril diestro en varias oportunidades de manera improvisada. Justamente, en esas ocasiones, también tuvo que ser el reemplazante de James, que constantemente está aquejado por lesiones.

    En cualquier otro caso, el director técnico alemán puede alinear a Djed Spence con perfil cambiado y utilizar a Nico O’Reilly por la banda izquierda.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026MundialReece JamesThomas TuchelFútbolSelección de InglaterraTino Livramento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Imputados vinculados a secuestro con homicidio de joven en Putaendo quedan en prisión preventiva

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    ¿Por qué tantos edificios colapsaron tras el doble terremoto en Venezuela? Esto dice una ingeniera sísmica

    Por receptación de especies: tres detenidos tras operativo de Carabineros en La Pintana, Santiago y Puente Alto

    La Guaira: caos y devastación en el epicentro de los terremotos

    CMPC redefine los plazos para obtener los permisos de su megaproyecto Natureza en Brasil

    Lo más leído

    1.
    Irán rozó la clasificación directa en el grupo G: Bélgica y Egipto pasan a dieciseisavos de final del Mundial

    Irán rozó la clasificación directa en el grupo G: Bélgica y Egipto pasan a dieciseisavos de final del Mundial

    2.
    El “nuevo fútbol” que se exhibe en el Mundial 2026

    El “nuevo fútbol” que se exhibe en el Mundial 2026

    3.
    Con Muslera afuera en el entretiempo y Valverde reclamando en la banca: los polémicos cambios de Bielsa ante España

    Con Muslera afuera en el entretiempo y Valverde reclamando en la banca: los polémicos cambios de Bielsa ante España

    4.
    El amargo análisis de Marcelo Bielsa tras eliminación de la Celeste: “Al fútbol uruguayo no le dejé nada”

    El amargo análisis de Marcelo Bielsa tras eliminación de la Celeste: “Al fútbol uruguayo no le dejé nada”

    5.
    El mensaje de Baena a Muslera tras su fallo: “Tiene que ser jodido para él porque su selección se estaba jugando la vida”

    El mensaje de Baena a Muslera tras su fallo: “Tiene que ser jodido para él porque su selección se estaba jugando la vida”

    6.
    48 minutos, cuatro referentes y Marcelo Bielsa mirando al suelo: los detalles de la rebelión de Uruguay en pleno Mundial

    48 minutos, cuatro referentes y Marcelo Bielsa mirando al suelo: los detalles de la rebelión de Uruguay en pleno Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Croacia vs. Ghana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Croacia vs. Ghana en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 27 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 27 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Imputados vinculados a secuestro con homicidio de joven en Putaendo quedan en prisión preventiva
    Chile

    Imputados vinculados a secuestro con homicidio de joven en Putaendo quedan en prisión preventiva

    Dónde y a qué hora ver a Croacia vs. Ghana en TV y streaming

    Por receptación de especies: tres detenidos tras operativo de Carabineros en La Pintana, Santiago y Puente Alto

    CMPC redefine los plazos para obtener los permisos de su megaproyecto Natureza en Brasil
    Negocios

    CMPC redefine los plazos para obtener los permisos de su megaproyecto Natureza en Brasil

    Argentino, penquista y emprendedor diversificado: El accionista desconocido de Sky Airline

    El Mundial de Fútbol afecta el flujo de turistas brasileños a Chile

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio
    Tendencias

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    ¿Por qué tantos edificios colapsaron tras el doble terremoto en Venezuela? Esto dice una ingeniera sísmica

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    ¿Otro Mundial en Estados Unidos? Asesor de Donald Trump anticipa candidatura a la Copa del Mundo 2038
    El Deportivo

    ¿Otro Mundial en Estados Unidos? Asesor de Donald Trump anticipa candidatura a la Copa del Mundo 2038

    “El Mundial volvió a golpear a Bielsa”: prensa rioplatense cuestiona el futuro del técnico tras el fracaso de Uruguay

    El “nuevo fútbol” que se exhibe en el Mundial 2026

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono
    Tecnología

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Reseña de discos/singles: Hermanos Ilabaca en un romance playero, Muse recupera la mística y Yes se distancia del pasado
    Cultura y entretención

    Reseña de discos/singles: Hermanos Ilabaca en un romance playero, Muse recupera la mística y Yes se distancia del pasado

    El Peso del Mundo, una mirada al auge y caída de Earth, Wind & Fire

    El libro recomendado: los esenciales cuentos de John Cheever

    La Guaira: caos y devastación en el epicentro de los terremotos
    Mundo

    La Guaira: caos y devastación en el epicentro de los terremotos

    Al menos diez heridos tras ataque ucraniano a planta militar en la ciudad rusa de Volgogrado

    EE.UU. autoriza a Anthropic lanzar su modelo de IA más avanzado tras su restricción por motivos de “seguridad”

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía
    Paula

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas