Más problemas para Tuchel: Inglaterra se queda sin laterales derechos en el Mundial tras nueva lesión

La selección de Inglaterra define este sábado su clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026. En Nueva Jersey, choca con la eliminada Panamá y, en caso de obtener un triunfo, tiene grandes posibilidades de avanzar en el primer lugar del Grupo L (si Ghana se lleva una victoria en el partido que se juega en simultáneo, debe esperar que los africanos no los superen en diferencia de gol).

Sin embargo, los Tres Leones llegan al último duelo de la fase de grupos con problemas. Esto se debe a que se conoció la lesión de isquiotibiales de Reece James, lateral derecho que milita en el Chelsea. Según información del medio británico The Guardian, el jugador de los Blues no participó de la sesión de entrenamiento en Kansas City (lugar donde concentran) previo al vuelo al MetLife Stadium y quedó absolutamente descartado, como mínimo, para los próximos dos compromisos. No estará en unos hipotéticos 16avos.

Reece James se lesionó en Inglaterra y complica su presencia en el Mundial 2026. PETER CZIBORRA

Esta baja representa un problema de consideración para el entrenador Thomas Tuchel, pues no solo pierde a una pieza clave en un tramo importante del torneo, si no que también se queda sin laterales derechos de vocación. Y es que a la molestia física de James hay que sumarle la partida de Tino Livramento, que sufrió una lesión en la antesala del debut con Croacia y no pudo participar del certamen planetario.

Sin estos dos jugadores disponibles, el llamado a asumir la vacante es Trevoh Chalobah, que también milita en el Chelsea. El nacido en Sierra Leona fue llamado de emergencia tras la baja de Livramento, pero suele cumplir labores de defensa central. Pese a esto, tiene cierta experiencia en el puesto, porque durante la temporada 2025/26 en el equipo londinense tuvo que asumir el carril diestro en varias oportunidades de manera improvisada. Justamente, en esas ocasiones, también tuvo que ser el reemplazante de James, que constantemente está aquejado por lesiones.

En cualquier otro caso, el director técnico alemán puede alinear a Djed Spence con perfil cambiado y utilizar a Nico O’Reilly por la banda izquierda.