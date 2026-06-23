Inglaterra se enreda: choca ante el muro defensivo de Ghana y se queda con un pálido empate en el Mundial. Foto: FIFA

Inglaterra no pudo con Ghana. Fue un 0-0 en Boston que dejó pendiente la clasificación de ambos a la siguiente ronda. El equipo dirigido por Thomas Tuchel dominó la posesión y acumuló llegadas, pero no logró traducir esa superioridad en goles ante una selección africana que priorizó el orden defensivo y consiguió sostener el resultado durante los 90 minutos.

La propuesta del equipo dirigido por Carlos Queiroz quedó definida desde los primeros minutos. Ghana dispuso un bloque bajo y una acumulación importante de jugadores de la pelota. Inglaterra alcanzó porcentajes de posesión cercanos al 90% durante algunos pasajes del primer tiempo. Esa estadística no se reflejó en el marcador.

Declan Rice fue uno de los jugadores más activos. A los 14 minutos tuvo la primera aproximación inglesa mediante un tiro libre, pero su remate se fue por encima del travesaño sin exigir al arquero Benjamin Asare. Las mejores secuencias ofensivas de Inglaterra llegaron por las bandas. Noni Madueke fue el futbolista que logró generar más desequilibrio individual por el sector derecho.

El muro defensivo de Ghana bloqueó a Inglaterra. Foto: @ghanablackstars

Sin embargo, la producción ofensiva inglesa siguió siendo limitada. Harry Kane pasó largos tramos desconectado del juego y recibió muy pocos balones en posiciones favorables. Jude Bellingham tampoco logró encontrar espacios. Cada intento terminaba con una recuperación de Ghana o remates bloqueados.

Con el correr de los minutos el dominio inglés comenzó a perder profundidad. Los ataques se hicieron previsibles y Ghana ganó confianza para sostener su idea. La selección africana apenas tuvo aproximaciones aisladas, principalmente mediante balonazos hacia Iñaki Williams o Antoine Semenyo.

La frustración comenzó a hacerse evidente en algunos futbolistas ingleses. Rice recibió tarjeta amarilla a los 41 minutos tras una entrada tardía sobre Jerome Opoku. El 0-0 al descanso reflejó un partido marcado por el contraste entre el control y la eficacia.

La segunda mitad comenzó sin modificaciones en ninguno de los equipos. Kane protagonizó la primera aproximación del complemento apenas dos minutos después de la reanudación. El delantero recibió dentro del área y sacó un remate de izquierda que se marchó desviado. La jugada anticipó una tendencia que se repetiría: Inglaterra llegaba con frecuencia, pero seguía sin encontrar precisión.

El equipo de Tuchel incrementó la presión. Pero el cronómetro corría y comenzó a generar nerviosismo en los futbolistas. El entrenador alemán decidió intervenir desde el banco a los 65′. Anthony Gordon dejó su lugar para el ingreso de Bukayo Saka, mientras Nico O’Reilly reemplazó a Djed Spence. Ghana respondió con dos modificaciones propias, dando entrada a Abdul Fatawu y Prince Adu en reemplazo de Williams y Jordan Ayew, buscando piernas frescas para sostener el esfuerzo defensivo.

Tras la pausa de rehidratación, Tuchel volvió a mover sus piezas. Morgan Rogers ingresó por Bellingham y Eberechi Eze reemplazó a Elliot Anderson. Los cambios evidenciaron la búsqueda de nuevas soluciones ofensivas para romper un partido que seguía estancado y en el que Inglaterra, pese a monopolizar el balón, continuaba sin encontrar la claridad necesaria en los metros finales.

Pese a la insistencia británica sobrel el cierre, el 0-0 deja a ambos elencos con cuatro puntos. A la espera de lo que hagan Panamá y Croacia. Ese partido puede definir clasificaciones en el Grupo L de la Copa del Mundo.