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    El desafío de Harry Kane: a un gol de pasar a una leyenda y ser el exclusivo artillero de Inglaterra en Mundiales

    El capitán del elenco de los Tres Leones alcanzó el registro del histórico Gary Lineker, con su doblete ante Croacia en el debut. Contra Ghana, este martes, además superará en presencias a David Beckham.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Harry Kane está a un gol de pasar a una leyenda y ser el único artillero histórico de Inglaterra en Mundiales (Foto: Xinhua/Wu Xiaoling) Wu Xiaoling

    Dentro de las selecciones que han sido consideradas como candidatas a quedarse con el Mundial 2026, se ha mencionado de manera incipiente a Inglaterra. Quizás no cuenta con la predilección que generan elencos como Francia, España o Argentina, sin embargo el combinado británico dispone de una generación de jugadores que le permite soñar Por lo menos, el estreno fue con el pie derecho, superando 4-2 a Croacia.

    Uno de los destacados de esa jornada fue Harry Kane. El delantero del Bayern Múnich no solo es el capitán de los ingleses, sino que además es el hombre gol. El exjugador del Tottenham es uno de los mejores del orbe en su posición, donde no solo muestra efectividad en el arco rival, sino que también cuenta con la capacidad de técnica para salir de su zona y entrar en el circuito de juego. Un 10 jugando de 9, podría decirse.

    Contra los croatas, Kane convirtió un doblete, que ayudó a su escuadra a conseguir el objetivo del triunfo y además le permite al atacante acechar un importante registro individual. Llegó a las 10 anotaciones en Copas del Mundo, alcanzando a una leyenda del fútbol inglés como Gary Lineker. Por lo tanto, si el capitán del seleccionado que dirige Thomas Tuchel convierte este martes ante Ghana (16.00 horas de Chile, en Boston), será en exclusiva el máximo artillero del cuadro de los Tres Leones en la historia de los Mundiales.

    Harry Kane disputa su tercera Copa del Mundo. En Rusia 2018 jugó seis partidos y anotó seis goles. Fue el goleador de esa edición, en la cual Inglaterra llegó a semifinales y acabó en el cuarto lugar. Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, disputó cinco encuentros, donde convirtió solo en dos ocasiones. En Norteamérica 2026, en su primera presentación, ya igualó lo que acertó en el Mundial pasado. Cuenta con un promedio de 0,83 goles por partido.

    Hasta antes de la actual edición, el único líder en la tabla de goleo era Lineker, exdelantero del Leicester y quien tuviera un recordado paso por el Barcelona, entre 1986 y 1989. El actual comentarista de televisión disputó dos Copas del Mundo. La primera fue México 1986, donde convirtió seis tantos en cinco partidos. Luego, en Italia 1990, registró cuatro tantos en siete duelos en un torneo donde su selección alcanzó las semifinales.

    Kane, con Beckham

    En el partido ante Croacia, Harry Kane alcanzó los 115 encuentros internacionales de David Beckham, lo que resulta especial para el 9 porque el exjugador del Manchester United y el Real Madrid era su ídolo. En declaraciones que le dio al programa Lions Den, de la Federación Inglesa, el goleador admitió la ilusión que le generó que el exfutbolista se pusiese en contacto con él antes y después del choque ante los balcánicos.

    “David Beckham fue mi ídolo durante mi infancia, era un héroe para mí, era de la misma zona, Chingford, fuimos a la misma escuela, así que simplemente era mi ídolo”, destacó. “Tener el mismo número de partidos internacionales que él es alucinante, para ser honesto, y no le doy mucha importancia a estas cosas, simplemente paso a lo siguiente y es algo que, sin duda, tendré en cuenta cuando me detenga a reflexionar sobre ello”, manifestó.

    “David me envió una nota de voz muy amable antes del partido y luego del partido, felicitándome por llegar a los 115 partidos internacionales y dijo que sabe lo difícil que es ser tan constante y conseguir tantas convocatorias, así que fue muy amable de su parte y también le deseó lo mejor a todos los chicos”, agregó.

    Kane llegará a 116 presencias con los Tres Leones, acechando la marca de Wayne Rooney, segundo en el ranking con 120. El líder en partidos internacionales es Peter Shilton, con 125.

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    Más sobre:Mundial 2026Fútbol internacionalInglaterraHarry KaneGary LinekerDavid BeckhamSelección de Inglaterra

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