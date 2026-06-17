El mejor partido del Mundial: Inglaterra supera a Croacia con la fortaleza de Kane y Bellingham en Dallas

Inglaterra derrotó a Croacia por 4-2 en el Dallas Stadium. Ha sido el encuentro más entretenido de lo que va del Mundial. El equipo de Thomas Tuchel necesitó reponerse a dos empates, resistió momentos complejos durante el primer tiempo y terminó imponiendo su superioridad tras el descanso para quedarse con tres puntos clave en el inicio del Grupo L.

El equipo de Zlakto Dalic fue capaz de competir durante gran parte de la primera mitad con una presión alta, pero los británicos encontraron respuestas a través de la contundencia de Harry Kane, el desequilibrio de Jude Bellingham y una segunda parte en la que sometió a los balcánicos durante largos pasajes.

Claro que antes de eso, los croatas salieron con una presión agresiva. Impidieron que Inglaterra avanzara desde el fondo. Ese dominio, eso sí, no se tradujo en ocasiones y fue la escuadra de los Tres Leones la que golpeó primero. A los ocho minutos, en una acción sin aparente, Luka Modric cometió una infracción sobre Noni Madueke dentro del área cuando intentaba despejar un balón. El árbitro francés Clément Turpin señaló penal.

Harry Kane ejecutó el lanzamiento. Inicialmente fue detenido por Livakovic, pero la intervención del VAR determinó que el portero se adelantó. El lanzamiento se repitió y el atacante convirtió para establecer el 1-0.

Parecía que se abría rápido el duelo, pero a partir de la media hora, el conjunto balcánico logró instalarse con mayor continuidad en campo rival. La presión adelantada terminó originando el empate.

Kane celebra la apertura de la cuenta. Foto: @england

A los 36 minutos, Luka Vuskovic anticipó una salida y permitió una rápida progresión hacia el área. Petar Sucic recibió y descargó hacia atrás para la llegada de Martin Baturina, que resolvió con un remate colocado. El disparo superó a Jordan Pickford y estableció el 1-1. Hasta ahora, uno de los mejores goles del Mundial.

El empate parecía premiar el mejor momento de Croacia, pero Inglaterra volvió a encontrar una solución en una de sus principales fortalezas. Declan Rice ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y Harry Kane apareció sin marca para conectar un cabezazo que les devolvió la ventaja a los 42′. El ariete alcanzó así su doblete personal y llega a 10 conquistas en Copas del Mundo.

Ahora la reacción croata fue inmediata. Lejos de acusar el golpe, el equipo de Dalic empató en la última acción antes del descanso. Ivan Perisic pivoteó y Petar Musa conectó un remate de primera intención para vencer a Pickford. 2-2 y a los vestuarios. La jugada fue revisada por el VAR por un posible fuera de juego, pero el gol fue validado y el árbitro señaló inmediatamente el final.

La segunda parte modificó por completo la dinámica que había mostrado el encuentro. La ventaja británica llegó apenas dos minutos después de la reanudación. Inglaterra elaboró una combinación rápida que encontró a Bellingham atacando el espacio por el sector derecho. El mediocampista ingresó al área y definió cruzado. El balón golpeó en el poste antes de ingresar para establecer el 3-2.

El gol alteró el desarrollo del partido. Inglaterra elevó la intensidad, adelantó líneas y comenzó a generar situaciones de peligro de manera constante. Croacia perdió precisión en la salida y quedó expuesta ante la presión inglesa. Declan Rice probó desde el interior del área y obligó a una notable intervención del arquero Livakovic, que se convirtió en el principal responsable de mantener a su elenco con opciones. El guardameta volvió a aparecer en otras dos acciones consecutivas.

Ante ese escenario, Dalic comenzó a mover el banco. Modric abandonó el terreno de juego a los 58 minutos y fue reemplazado por Mateo Kovacic, en un intento por recuperar control. Sin embargo, no dio resultado. A los 85, Marcus Rashford liquidó el compromiso. El marcador no se movió más y el 4-2 decretó el marcador del partido más atractivo de lo que va del Mundial.

Inglaterra deja atrás, por lo menos en el comienzo, las dudas que generaron las ausencias en la nómina y prepara con la tranquilidad del triunfo su compromiso ante Ghana, del próximo martes (16:00 horas). Croacia, en tanto, preparará su duelo ante Panamá con la ilusión de exhibir lo hecho en la primera parte.