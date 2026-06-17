SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El mejor partido del Mundial: Inglaterra supera a Croacia con la fortaleza de Kane y Bellingham en Dallas

    El equipo de Thomas Tuchel muestra su credencial en un partido intenso que se define en la segunda parte. Dos goles del ariete del Bayern Múnich, uno del volante del Real Madrid y el cuarto de Marcus Rashford inclinan la balanza.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Foto: @england

    Inglaterra derrotó a Croacia por 4-2 en el Dallas Stadium. Ha sido el encuentro más entretenido de lo que va del Mundial. El equipo de Thomas Tuchel necesitó reponerse a dos empates, resistió momentos complejos durante el primer tiempo y terminó imponiendo su superioridad tras el descanso para quedarse con tres puntos clave en el inicio del Grupo L.

    El equipo de Zlakto Dalic fue capaz de competir durante gran parte de la primera mitad con una presión alta, pero los británicos encontraron respuestas a través de la contundencia de Harry Kane, el desequilibrio de Jude Bellingham y una segunda parte en la que sometió a los balcánicos durante largos pasajes.

    Claro que antes de eso, los croatas salieron con una presión agresiva. Impidieron que Inglaterra avanzara desde el fondo. Ese dominio, eso sí, no se tradujo en ocasiones y fue la escuadra de los Tres Leones la que golpeó primero. A los ocho minutos, en una acción sin aparente, Luka Modric cometió una infracción sobre Noni Madueke dentro del área cuando intentaba despejar un balón. El árbitro francés Clément Turpin señaló penal.

    Harry Kane ejecutó el lanzamiento. Inicialmente fue detenido por Livakovic, pero la intervención del VAR determinó que el portero se adelantó. El lanzamiento se repitió y el atacante convirtió para establecer el 1-0.

    Parecía que se abría rápido el duelo, pero a partir de la media hora, el conjunto balcánico logró instalarse con mayor continuidad en campo rival. La presión adelantada terminó originando el empate.

    Kane celebra la apertura de la cuenta. Foto: @england

    A los 36 minutos, Luka Vuskovic anticipó una salida y permitió una rápida progresión hacia el área. Petar Sucic recibió y descargó hacia atrás para la llegada de Martin Baturina, que resolvió con un remate colocado. El disparo superó a Jordan Pickford y estableció el 1-1. Hasta ahora, uno de los mejores goles del Mundial.

    El empate parecía premiar el mejor momento de Croacia, pero Inglaterra volvió a encontrar una solución en una de sus principales fortalezas. Declan Rice ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y Harry Kane apareció sin marca para conectar un cabezazo que les devolvió la ventaja a los 42′. El ariete alcanzó así su doblete personal y llega a 10 conquistas en Copas del Mundo.

    Ahora la reacción croata fue inmediata. Lejos de acusar el golpe, el equipo de Dalic empató en la última acción antes del descanso. Ivan Perisic pivoteó y Petar Musa conectó un remate de primera intención para vencer a Pickford. 2-2 y a los vestuarios. La jugada fue revisada por el VAR por un posible fuera de juego, pero el gol fue validado y el árbitro señaló inmediatamente el final.

    La segunda parte modificó por completo la dinámica que había mostrado el encuentro. La ventaja británica llegó apenas dos minutos después de la reanudación. Inglaterra elaboró una combinación rápida que encontró a Bellingham atacando el espacio por el sector derecho. El mediocampista ingresó al área y definió cruzado. El balón golpeó en el poste antes de ingresar para establecer el 3-2.

    El gol alteró el desarrollo del partido. Inglaterra elevó la intensidad, adelantó líneas y comenzó a generar situaciones de peligro de manera constante. Croacia perdió precisión en la salida y quedó expuesta ante la presión inglesa. Declan Rice probó desde el interior del área y obligó a una notable intervención del arquero Livakovic, que se convirtió en el principal responsable de mantener a su elenco con opciones. El guardameta volvió a aparecer en otras dos acciones consecutivas.

    Ante ese escenario, Dalic comenzó a mover el banco. Modric abandonó el terreno de juego a los 58 minutos y fue reemplazado por Mateo Kovacic, en un intento por recuperar control. Sin embargo, no dio resultado. A los 85, Marcus Rashford liquidó el compromiso. El marcador no se movió más y el 4-2 decretó el marcador del partido más atractivo de lo que va del Mundial.

    Inglaterra deja atrás, por lo menos en el comienzo, las dudas que generaron las ausencias en la nómina y prepara con la tranquilidad del triunfo su compromiso ante Ghana, del próximo martes (16:00 horas). Croacia, en tanto, preparará su duelo ante Panamá con la ilusión de exhibir lo hecho en la primera parte.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalMundialCopa del MundoInglaterraSelección de InglaterraCroaciaSelección de CroaciaJude BellinghamMarcus RashfordHarry Kane

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En tensa sesión: Tesorería expone sobre morosos del CAE frente a comisión de Hacienda y responde dudas de los diputados

    Combustibles concretan caída de precio anunciada por Quiroz: bencina de 93 octanos baja $95 y el diésel $117

    La reaparición de Camilo Escalona con mensaje al PS agradeciendo apoyos por su cumpleaños 71

    DGAC asume que fue alertada de vuelos con niños de Haití y asegura que incluso suspendió a aerolínea por la situación

    Sin permiso de edificación ni sello verde de la SEC: Contraloría de Aysén detecta irregularidades en ampliación de Liceo Bicentenario en Coyhaique

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Lo más leído

    1.
    ¿Era roja? La dura plancha de Lionel Messi que no fue sancionada en el partido entre Argentina y Argelia

    ¿Era roja? La dura plancha de Lionel Messi que no fue sancionada en el partido entre Argentina y Argelia

    2.
    Por burlas a Heung-Min Son: el plantel de Corea del Sur rompe su relación con la prensa en pleno Mundial

    Por burlas a Heung-Min Son: el plantel de Corea del Sur rompe su relación con la prensa en pleno Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    En tensa sesión: Tesorería expone sobre morosos del CAE frente a comisión de Hacienda y responde dudas de los diputados
    Chile

    En tensa sesión: Tesorería expone sobre morosos del CAE frente a comisión de Hacienda y responde dudas de los diputados

    La reaparición de Camilo Escalona con mensaje al PS agradeciendo apoyos por su cumpleaños 71

    DGAC asume que fue alertada de vuelos con niños de Haití y asegura que incluso suspendió a aerolínea por la situación

    Combustibles concretan caída de precio anunciada por Quiroz: bencina de 93 octanos baja $95 y el diésel $117
    Negocios

    Combustibles concretan caída de precio anunciada por Quiroz: bencina de 93 octanos baja $95 y el diésel $117

    Bolsa de Santiago y Wall Street caen ante expectativas de alza de tasas en Estados Unidos

    Fondos mutuos alcanzan patrimonio histórico en mayo y completan cinco meses sobre la barrera de los US$100.000 millones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones
    Tendencias

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    Cómo tener más paciencia en situaciones estresantes de la vida cotidiana, según un experto

    “Muchos pesos pesados ​​defraudaron; Inglaterra fue un espectáculo”, la ilusión de los Three Lions tras vencer a Croacia
    El Deportivo

    “Muchos pesos pesados ​​defraudaron; Inglaterra fue un espectáculo”, la ilusión de los Three Lions tras vencer a Croacia

    El mejor partido del Mundial: Inglaterra supera a Croacia con la fortaleza de Kane y Bellingham en Dallas

    Julio Dely Valdés, leyenda de Panamá: “Cecilio Waterman es un jugador clave en nuestra selección”

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Marineros celebrará los 10 años de “O Marineros” con un show especial en Blondie
    Cultura y entretención

    Marineros celebrará los 10 años de “O Marineros” con un show especial en Blondie

    Carlo Ginzburg: muere el fundador de la microhistoria que dio voz a los desclasados

    Muere a los 35 años la actriz Daveigh Chase, protagonista de El Aro

    La disputa entre Von de Leyen y Kallas que amenaza la diplomacia de UE en un momento convulso para el continente
    Mundo

    La disputa entre Von de Leyen y Kallas que amenaza la diplomacia de UE en un momento convulso para el continente

    La crítica visión de un diplomático chino sobre la estrategia de EE.UU. en América Latina

    Macron defiende el acuerdo de Estados Unidos e Irán: “Es bueno aunque no resuelve todo inmediatamente”

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)