Con Mbappé y Messi a la caza del récord de Klose: lo que se juegan los aspirantes a la Bota de Oro del Mundial

El Mundial 2026 es distinto. Al ser el más masivo de la historia, con 48 selecciones, contará con el récord de 104 partidos (40 más que en las ediciones anteriores, con 32 participantes). Por lo mismo, la Copa del Mundo de Norteamérica está llamada a ser una catarata de goles. Uno de sus múltiples atractivos es la gran cantidad de figuras ofensivas que forman parte de la cita planetaria.

Son varios los candidatos a quedarse con el cetro de la Bota de Oro, que premia al máximo artillero. Grandes glorias de la actividad han tenido el honor de ser el mayor anotador de un Mundial. Desde Just Fontaine y sus 13 anotaciones en 1958; pasando por Eusébio en 1966, Gerd Müller en 1970, Mario Kempes en 1978, Ronaldo en 2002; hasta Harry Kane en Rusia 2018 y Kylian Mbappé en Qatar 2022, entre otros. En 1962, el chileno Leonel Sánchez fue uno de los seis jugadores que compartió el honor, con cuatro tantos.

Para esta edición, que será totalmente distinta a la estructura habitual de un Mundial (por ejemplo, el campeón tendrá más partidos de eliminación directa que en su grupo), son varios los apuntados para ser el top scorer.

Mbappé, Messi y más

Kylian Mbappé, quien jugará su tercer Mundial, defiende el cetro de goleador. En Qatar 2022 se instaló en la cima de la tabla de artilleros con ocho anotaciones, incluyendo un triplete en la final ante Argentina. El astro del Real Madrid es uno de los principales nombres que presenta el torneo y una de las razones que erigen a Francia como candidato a la corona.

Con 12 tantos en 14 partidos en Mundiales, Donatello está a uno de alcanzar a Just Fontaine como el máximo artillero francés en el certamen. La diferencia radica en que el histórico jugador galo los convirtió en una sola edición (Suecia 58). Mbappé llega a Norteamérica siendo foco de la crítica, por actitudes que han despertado ciertos roces con sus compañeros, según ha develado la prensa europea. Pero desde lo numérico, está con la puntería afilada. Fue el goleador de la última liga española, con 25 tantos para los merengues.

Lionel Messi disputará su sexto Mundial. Hace 20 años, en Alemania 2006, que partió el nexo del rosarino con el gran torneo del orbe. Ya se sacó la mochila de conseguir el título del mundo hace cuatro años. Pero la Pulga, en su último baile, pretende seguir reescribiendo una historia plagada de hitos. En las postrimerías de su carrera, sigue siendo el buque insignia de la Albiceleste. En el amistoso ante Islandia, el jugador del Inter Miami llegó a 117 goles con su selección, en 199 presentaciones.

¿Por qué Mbappé y Messi tienen una disputa paralela en la carrera por ser campeón de goleo? Ambos son los mejores aspectados para arremeter en la pelea por ser el máximo anotador en la historia de los Mundiales. El argentino suma 12 en 26 encuentros, uno menos que su excompañero en el PSG. La marca la tiene el alemán Miroslav Klose, con 16.

Harry Kane, durante el Mundial de Qatar 2022. Frank Augstein

Simultáneamente, asoman nombres como Harry Kane. El inglés fue el goleador de Rusia 2018 con seis tantos, artífice de una campaña que llevó al elenco de los Tres Leones hasta las semifinales. En total, el delantero del Bayern Múnich tiene ocho tantos en 11 partidos por el Mundial. Está a dos de alcanzar a Gary Lineker como el artillero histórico de Inglaterra en la Copa del Mundo. Llega tras ser el máximo goleador de la Bundesliga con la notable cifra de 36 goles, ayudando al título de los bávaros.

Un debutante en el Mundial será Erling Haaland. El Androide es quien lleva la ilusión de Noruega, que jugará su primera Copa del Mundo desde Francia 98. El delantero del Manchester City es una máquina de convertir goles. En octubre de 2025 se alzó como el sexto futbolista en la historia (y el primero en 53 años) en alcanzar los 50 goles internacionales en menos de 50 partidos por su selección. El nórdico fue goleador de la última Premier League con 27 aciertos.

También debutará en una Copa del Mundo el centrodelantero de España: Mikel Oyarzábal. El jugador de la Real Sociedad no es el más mediático, pero se ha convertido en una pieza clave para la estructura ofensiva de los hispanos. No es el típico 9 finalizador de jugadas, pero es funcional al estilo que pregona Luis De la Fuente. Su compañero Lamine Yamal es otro que disputará por primera vez un Mundial. Para recuperarse de una lesión, el joven prodigio del Barcelona no participó de los amistosos ante Irak y Perú, pero se espera que esté disponible para brillar en Norteamérica.

No hay que olvidarse de Cristiano Ronaldo. El longevo crack portugués va por su sexta Copa del Mundo. Si bien ha marcado en todas las ediciones, nunca ha sido el máximo goleador en un Mundial. CR7, quien está en la ruta hacia los mil goles en su carrera, lleva ocho anotaciones en el certamen. Si marca uno más, alcanzaría a Eusébio como el futbolista portugués más anotador en la principal cita del fútbol.