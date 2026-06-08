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    Dembélé vs. Mbappé: la polémica que sacude el camarín de Francia a días del Mundial

    La influencia creciente del vigente ganador del Balón de Oro dentro de la selección gala queda reflejada en un reproche al ariete del Real Madrid.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Dembélé vs. Mbappé: la polémica que sacude el camarín de Francia a días del Mundial.

    Francia llega al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como uno de los equipos favoritos al título. Con la base del subcampeonato obtenido en Qatar 2022 y gran parte de los monarcas de 2018. Sin embargo, en los días previos al debut apareció un tema que ha concentrado la atención en torno al equipo dirigido por Didier Deschamps: los reproches de Ousmane Dembélé a Kylian Mbappé por el poco compromiso defensivo del capitán galo.

    La información, revelada por L’Équipe, describió una serie de intercambios entre ambos futbolistas durante un entrenamiento. Dembélé le transmitió a Mbappé la necesidad de incrementar sus esfuerzos.

    El planteamiento adquiere relevancia por el momento que atraviesa el atacante de 29 años dentro de la selección. Tras dos temporada como figura del Paris Saint-Germain, en la que incluso ganó el Balón de Oro, el atacante ha adquirido influencia dentro del vestuario. Hoy es una una de las voces con mayor peso entre los referentes del plantel.

    La situación se produce a una semana del debut de Francia en la Copa del Mundo. Será el próximo martes ante Senegal. Los galos forman parte del Grupo D, también con Noruega e Irak.

    Dembélé adquiere protagonismo en Francia.

    La relación entre ambos

    Dembélé y Mbappé mantienen una relación cercana desde hace años. Ambos forman parte de la misma generación de futbolistas.

    De acuerdo con la publicación francesa, Dembélé ha insistido en que Mbappé debe involucrarse más en las tareas sin balón y en la presión sobre los rivales. Algo que en su momento ya le valió conflictos con Luis Enrique en el PSG, antes de irse al Real Madrid.

    De hecho, la postura de Dembélé está relacionada esa máxima del técnico español. El conjunto parisino ha convertido la presión alta y el trabajo colectivo sin balón en una de sus principales características. Dembélé fue una de las piezas centrales de ese sistema.

    El contexto, además, ha alimentado las interpretaciones sobre un eventual cambio de jerarquías dentro del plantel. Mbappé continúa siendo el capitán de la selección y el principal referente. Sin embargo, el crecimiento de Dembélé como figura ha modificado ciertos equilibrios dentro del camarín. L’Équipe sostiene que el delantero se siente hoy con la autoridad suficiente para expresar opiniones y exigir a sus compañeros.

    La situación surge en un momento especialmente relevante para Francia. El combinado de Deschamps afronta el último gran torneo bajo la conducción del entrenador que conquistó la Copa del Mundo en 2018 y alcanzó la final en 2022. En ese escenario, la búsqueda de equilibrio colectivo aparece como una de las principales tareas del técnico.

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