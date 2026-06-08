Rafael Leão explica su agresión contra Iván Román y técnico de Portugal critica a la Roja: “Tienen tendencia a pelear”

Este sábado se enfrentaron las selecciones de Chile y Portugal en un duelo amistoso que acabó siendo favorable para la escuadra de Cristiano Ronaldo por 2-1.

Uno de los momentos que marcó el encuentro en su primera mitad fue la pelea que se generó justo antes del entretiempo. João Cancelo y Felipe Faúndez se enredaron tras la disputa de un balón y fue entonces que apareció Iván Román a enfrentar al luso.

A continuación llegó a la zona Rafael Leão para sacarlo del lugar a empujones. Así, tras una lucha de manotazos, Román acabó en el suelo acusando un golpe en el rostro. Al final, el árbitro Luca Zefferli decidió mostrar tarjeta roja a ambos futbolistas.

Horas más tarde, Leão tomó la palabra para explicar su reacción con el chileno. A través de sus redes sociales el jugador del AC Milan explicó que su expulsión se dio porque “simplemente quería proteger a mi colega”.

Más adelante agregó que su acción “nunca fue con la intención de herir a mi adversario”.

Por su parte, el entrenador de Portugal, el español Roberto Martínez, justificó el actuar del seleccionado indicando que “la reacción de Leao es normal. Protegió al compañero y mostró espíritu de equipo”.

“Tuvo una reacción positiva para ayudar al compañero. No podemos entrar en la provocación. Pero es es muy bueno que haya ocurrido ahora. Un equipo sudamericano tiene muchos momentos así”, continuó.

“No podemos recibir una tarjeta roja en una situación así. Los equipos de América del Sur tienen tendencia a ese enfrentamiento”, lanzó antes de exponer que “pienso que no era para tarjeta roja. No fue una actitud violenta de ninguno de los jugadores. Pero no inventamos excusas y podemos usar este partido también como preparación mental”.

Una visión más crítica fue la que aportó Nelson Semedo: “No puede ocurrir. Creo que él también va a aprender de eso”, comentó. “Tenemos que saber controlar el calor del partido. Hay equipos que nos pueden intentar debilitarnos de esa forma, pero tenemos que controlarlo”, agregó.

A su vez, Francisco Conceiçao declaró que “son cosas que forman parte del juego. Los resultados son importantes, pero en esta fase queremos crear dinámicas y entender qué hay que hacer”.

Las reflexiones de Nicolás Córdova

Por su parte, el técnico de la Roja, Nicolás Córdova, comentó que "tuvimos un par de chances, haciéndolos correr para atrás. Con las expulsiones el partido cambió, generando más espacios. Ahí tuvimos más el balón y generamos jugadas colectivas. Pero la realidad es que Portugal tiene un equipo de nivel y es uno de los candidatos al Mundial. Para nosotros, el partido es un tesoro“.

"Que sigan jugando los chicos y que sigan compitiendo. Al margen de las características del partido, hubo puntos altos en el equipo y eso es importante para que sigan creciendo. Siempre está el foco, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, de que hay que formar jugadores para clasificar al 2030. Es para lo que se está trabajando", complementó.

También apuntó que "El nivel de esta selección, a partir de este tipo de partidos, debería ir creciendo. La exigencia es distinta después, porque cuando juegas por los puntos no es lo mismo que un amistoso. Pero creo que con el correr de los partidos deberíamos ir mejorando. Quiero ser responsable con lo que voy a decir: esto no se trata de partidos ni entrenadores, sino que de formar jugadores para el alto rendimiento. Este es un plan nacional. Lo que vimos hoy día son años de trabajo, no son generaciones espontáneas".