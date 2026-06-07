La emoción de Alexander Zverev tras conquistar Roland Garros: “Viví los mejores y los peores momentos de mi vida aquí”

Alexander Zverev (3° del ranking ATP) conquistó Roland Garros y obtuvo el primer título de Grand Slam de su carrera. El alemán derrotó al italiano Flavio Cobolli (14°) por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 y 6-1. La victoria pone fin a una larga búsqueda del tenista de 29 años, que había perdido las finales del US Open 2020, Roland Garros 2024 y el Abierto de Australia 2025.

Tras concretar el triunfo en París, Zverev recordó los momentos que ha vivido en la arcilla francesa. “Esta cancha es muy especial para mí en muchos sentidos. Viví los mejores y los peores momentos de mi vida aquí. Hace cuatro años quedé tirado en ese rincón con dos huesos fracturados y siete filamentos rotos. Luego perdí en la final hace dos años. Este ha sido un final feliz”, señaló.

El alemán también tuvo palabras para su rival. “Quiero felicitar a Flavio por estas dos semanas increíbles. Jugar de esta manera en tu primera final de Grand Slam es asombroso. Desde lo más profundo de mi corazón deseo que pronto sostengas uno de estos trofeos”, expresó.

Zverev aprovechó además de agradecer a las personas que lo han acompañado durante toda su trayectoria. “Quiero darle las gracias a mi equipo. Es gracioso porque probablemente tenga el staff que más ha durado en el mundo. No puedo despedir a mi coach porque es mi padre. Ha estado ahí durante 29 años. Mi hermano, a mi lado desde toda mi vida, tampoco puedo despedirlo”, comentó.

Por su parte, Cobolli destacó la experiencia de alcanzar la primera final grande de su carrera. “Ha sido la mejor semana de mi vida. Jamás imaginé un resultado como este, pero ahora que estoy aquí quiero hacer posible algo especial. Esto es solo el comienzo, soy joven. Quiero seguir disfrutando cada momento que pase en la cancha con una sonrisa”, sostuvo.

El tenista de 24 años estuvo cerca de convertirse en el primer italiano en ganar Roland Garros desde Adriano Panatta en 1976, quien estuvo presente en la definición de este domingo. “Siempre es un placer jugar aquí. Este es el Grand Slam de mi vida y siempre será un privilegio competir en este lugar. Siempre lo miraba, pero no a Adriano, porque aún no había nacido. Sentí un poco de presión de mi lado”, manifestó.

Finalmente, dedicó unas palabras a los aficionados que lo acompañaron durante el torneo. “Gracias a la muralla azul detrás mío. No puedo mirar porque voy a llorar. Solo quiero pedirles una cosa, que sigan sonriendo. Ha sido una semana increíble y un privilegio compartir este viaje con ustedes. Gracias por venir”, cerró.