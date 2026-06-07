Se une a Colo Colo y la UC: la U se despide de la Copa de la Liga y La Calera ratifica unas semifinales sin los grandes

Universidad de Chile necesitaba de un milagro para clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga. Los azules corrían desde atrás en relación a las buenas campañas de Audax Italiano y Unión La Calera, que lideraban el Grupo D con 10 puntos. El equipo de Fernando Gago debía ganar a los itálicos, en el Estadio Nacional, y esperar un tropiezo de los cementeros en su visita al eliminado Deportes La Serena. No sucedió ninguna de las dos opciones.

Con un empate por 2-2, tanto los itálicos como el Romántico Viajero quedaron eliminados. En paralelo, La Calera celebró en La Portada y avanzó. De esta forma, el cuadro de la Quinta Región se suma a Ñublense, Coquimbo Unido y O’Higgins en la ronda de los cuatro mejores. En la edición inaugural de este torneo, se confirmó que no habrá presencia de ninguno de los tres grandes en las fases finales.

El empate no alcanza

Teniendo en cuenta que Fabián Hormazábal y Agustín Arce estaban en la gira europea con la Roja, Pintita se vio obligado a modificar dos piezas en el esquema. Apareció Nicolás Fernández y Juan Altamirano, como lateral diestro y en la zona del enganche, respectivamente.

Sin embargo, ninguna de las mencionadas inclusiones fue gravitante. La U tuvo un inicio pobre, marcado por las imprecisiones al momento de la entrega del balón. Altamirano, que tenía la función de ser el director de orquesta del equipo, incidió poco. Más bien, el exjugador de Estudiantes de La Plata salió en la foto del gol visitante. A los 17′, Giovani Chiaverano pivoteó tras un córner y Michael Vadulli arremetió por el segundo palo. El ariete de los floridanos quedó con todo el arco a su disposición, porque el volante azul no lo siguió con la marca.

Los universitarios lucían desdibujados, pero pese al pobre funcionamiento, se las iban a ingeniar para conseguir el empate. Cuando el reloj marcaba los 32′, Charles Aránguiz maquinó una gran jugada colectiva. El Príncipe limpió la cancha con un pase en profundidad a Marcelo Morales que, desde la izquierda, habilitó con un centro rasante a Eduardo Vargas. Turboman, de cachetada, marcó su tercer gol en los últimos dos partidos (el doblete anterior había sido en la victoria ante Deportes Concepción).

El empate en el Estadio Nacional no le alcanzó a la U ni a Audax Italiano. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El tanto del oriundo de Renca abrió el abanico para el local, que ahora contaba con otra actitud para atacar el arco rival. No obstante, cuando parecía que estaban jugando mejor, Audax se encargó de sepultar las aspiraciones laicas. Otra vez Chiaverano fue fundamental. El argentino le ganó a Lucas Barrera con un desborde por la derecha, mandando un pase preciso a un solitario Franco Troyansky. El ex Unión de Santa Fe batió con facilidad a Gabriel Castellón, a los 38′.

El segundo tiempo fue momento para recurrir a las variantes. Altamirano, que sumó otro capítulo de espanto a su pobre temporada, le dio paso al ingreso de Lucas Assadi. Juan Martín Lucero también entró como alternativa de ataque, en reemplazo de Ignacio Vásquez.

Las caras nuevas rápidamente impactaron en el juego, porque el Gato estuvo muy cerca de lograr el empate. El centrodelantero argentino falló un remate en la boca del arco, tras ser trabado por la pierna de un defensor itálico.

Sin embargo, minutos después de aquella aproximación, el envión volvió a cortarse. Aránguiz, que estaba siendo uno de los valores destacados en el cuadro del Chuncho, sufrió una molestia muscular y salió lesionado. El puentealtino se marchó desconsolado rumbo al banquillo, ya que a principios de año había quedado al margen por un desgarro.

La baja del capitán supuso un golpe duro para la U. Pese a que alcanzó a descontar a los 90′+1′, con un furioso remate de Lucas Romero, la falta de peligro de cara al pórtico de Tomás Ahumada pasó factura. De esta forma, cerraron en la tercera posición del Grupo D con apenas ocho puntos. Calera, con su triunfo por 2-0 en el norte del país, sumó 13 unidades y se llevó el pase a la siguiente ronda.