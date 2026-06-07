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    Daniel Garnero arremete contra el calendario tras la eliminación de la UC en la Copa de la Liga: “Es una complicación”

    El técnico del conjunto estudiantil asegura que su equipo se vio mermado en la competencia producto de la carga de partidos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Daniel Garnero arremete contra el calendario tras la eliminación de la UC en la Copa de la Liga: “Es una complicación”. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica goleó por 5-1 a Cobresal en la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, pero el resultado no fue suficiente para avanzar a la siguiente ronda. La victoria quedó condicionada por la victoria de Ñublense sobre Universidad de Concepción, resultado que terminó dejando al conjunto cruzado fuera de competencia.

    Tras el encuentro disputado en el Claro Arena, el técnico Daniel Garnero analizó el desempeño de su equipo y asumió la responsabilidad por la eliminación. Sin embargo, aprovechó de cuestionar la programación del fútbol chileno, apuntando a la carga de partidos que ha debido afrontar su equipo durante la temporada.

    “El partido fue de menor a mayor. Les dimos la posibilidad a ellos de abrir el juego, era una complicación considerando que su mejor virtud es el contragolpe, pero el equipo mantuvo un orden, la intensidad, lo fue a buscar y empató antes del final del primer tiempo”, señaló de entrada.

    La UC goleó a Cobresal. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Garnero destacó la evolución mostrada por sus dirigidos durante el desarrollo del compromiso y consideró que la diferencia en el marcador fue acorde a lo ocurrido en la cancha. “Con paciencia y precisión, fuimos más precisos y justificamos el resultado”, agregó.

    No obstante, el técnico reconoció que la goleada no alcanzó para revertir el daño provocado por resultados anteriores en la competencia. “Es todo nuestro, quedamos eliminados por las pequeñas distracciones que tuvimos ante Ñublense acá”, afirmó.

    El entrenador también se refirió a la conformación del plantel y a la posibilidad de incorporar refuerzos para la segunda parte de la temporada, donde enfrentarán a Estudiantes de La Plata en los octavos de final de la Copa Libertadores. “Estoy muy conforme, aunque tenemos bajas de hace un tiempo. Estaría bueno empezar a conversar para ver si realmente podemos reforzarnos, no queremos traer a nadie por traer”, indicó.

    En esa línea, destacó la cantidad de variantes que ha mostrado el equipo durante las últimas semanas. “Veo un equipo dinámico, con distintas alternativas, ampliamos las variantes de juego y eso es un montón”, sostuvo.

    Luego centró su análisis fue la planificación del calendario. “Para los que juegan torneo internacional, es una complicación. Hubiese sido mucho mejor cargar más el segundo semestre, no tener ningún receso no es bueno”, expresó.

    El entrenador argentino señaló que la acumulación de compromisos en la UC ha impedido entregar períodos de recuperación a los futbolistas. “Están todos de vacaciones y no puedo ir a ver ni a mis hermanas a Buenos Aires. Se juntó mucho, pero así estaban dadas las circunstancias”, comentó.

    “Desde enero que no podemos darle dos días de descanso al plantel, es mucha presión. Desenchufarse un poco hace bien, pero con este calendario tan exigente no lo pudimos hacer”, añadió.

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