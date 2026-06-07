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    Charles Aránguiz enciende las alarmas: abandona lesionado y rompe en llanto en el partido de la U ante Audax Italiano

    El volante fue reemplazado y, ya en la banca, se mostró afectado por la lesión.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Charles Aránguiz enciende las alarmas: abandona lesionado y rompe en llanto en el partido de la U ante Audax Italiano. Foto: Captura TNT Sports

    Charles Aránguiz encendió las alarmas en Universidad de Chile durante el encuentro de este domingo ante Audax Italiano por la Copa de la Liga. El volante debió abandonar la cancha a los 56 minutos tras sufrir un desgarro en la pierna derecha.

    Luego de ser reemplazado, el histórico mediocampista se sentó en la banca visiblemente afectado por la situación. Aránguiz permaneció varios minutos con las manos en el rostro y entre lágrimas, mientras era acompañado por integrantes del cuerpo técnico y sus compañeros.

    La lesión llega en un momento importante de la temporada para la U y deja en duda la presencia del jugador en los próximos compromisos. Fernando Gago deberá esperar los exámenes médicos para determinar el tiempo de recuperación.

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