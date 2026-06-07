De liderar con holgura a una insólita pausa por bandera roja: Kimi Antonelli se queda con un accidentado GP de Mónaco

La carrera más lujosa del circuito aparecía en el calendario de la Fórmula 1. El Gran Premio de Mónaco, conocido por sus hermosas vistas y el característico trazado callejero que atraviesa el Principado, marcó el inicio de la gira por Europa, una etapa clave de la temporada.

Y en medio de la opulencia y el glamur a la orilla del mar de la Costa Azul, la joya de Mercedes volvió a resplandecer. Kimi Antonelli, con un rendimiento demoledor, se quedó con la victoria en una accidentada carrera y sigue perfilándose como el candidato principal al título de la máxima categoría del automovilismo.

La paliza de Antonelli a los Ferrari

Mónaco es conocido por ser una carrera recta, es decir, tiene escasas curvas y pocas posibilidades para adelantar. Por este motivo, cuando Antonelli se quedó con la pole position en la clasificación del sábado, era consciente de que tenía el triunfo prácticamente en el bolsillo. Y realmente así fue. Desde la largada, el italiano mantuvo con holgura el primer puesto sobre el emparillado y no cedió ni un solo centímetro de ventaja.

El que sí sufrió cuando se apagaron los semáforos fue Max Verstappen. El corredor de Red Bull aparecía en el segundo lugar tras varias semanas de bajo rendimiento y tenía grandes chances de firmar un podio. Sin embargo, su monoplaza padeció un desperfecto mecánico y se tuvo que retirar de inmediato. El neerlandés no lo podía creer, pues no alcanzó a recorrer ni una sola vuelta.

Naturalmente, el abandono de Mad Max dejó aún más despejado el carril para Antonelli. Ahora eran los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc los que pasaban a ubicarse en el segundo y tercer puesto, respectivamente, pero siempre con una amplia distancia que los separaba del boloñés.

Si al cabo de la vuelta 15 la diferencia entre Antonelli y Hamilton era de tres segundos, con el transcurso de la carrera aquel margen fue aumentando considerablemente. De hecho, pasada la 30, el transalpino le sacaba 34 segundos al británico. Una brutalidad.

La interrupción

A esa altura de la carrera, el triunfo parecía más que asegurado. No obstante, el panorama cambió súbitamente al cabo de la vuelta 61. El gran responsable fue el Aston Martin de Lance Stroll, que obligó a la entrada del Safety Car. Ahí se desató el caos. Con los pilotos pegados unos a otros, se dio rienda suelta a los castigos y Leclerc también impactó su monoplaza con las barreras de contención, en la 66.

Por primera vez en la campaña, se alzó la bandera roja y la carrera tuvo que paralizarse a 10 vueltas del final. El accidente del monegasco había levantado el asfalto, poniendo en riesgo al resto de participantes del ‘Gran Circo’. Antonelli, que estaba cómodo en la cima, vio interrumpido todo su envión por lo que sucedió detrás de él.

🔴 RED FLAG 🔴



The race has been red flagged with all cars returning to the pit lane#F1 #MonacoGP | LAP 68/78 pic.twitter.com/vk06WQSG8j — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Automáticamente, la FIA entró en una encrucijada. El límite horario y los daños en el circuito ponían en riesgo la reanudación de la carrera. Finalmente, y tras varios minutos de incertidumbre, optaron por reparar la calle y mandar de nuevo a los pilotos a formarse.

Mientras aguardaba por una nueva largada, la cara de Kimi lo decía todo. No obstante, el boloñés no tuvo otra opción que dar vuelta la página y enfocarse en volver a encenderse para la recta final. Y lo consiguió. Cuando la carrera se relanzó, Antonelli volvió a sacarle seis segundos a Hamilton para tomar un primer puesto que le pertenecía. El inglés, en tanto, terminó segundo e Isack Hadjar (Red Bull) acabó tercero.

Con el triunfo en Montecarlo, Antonelli se escapó en lo más alto de la Fórmula 1 al llegar a los 156 puntos en la tabla general de los pilotos. Es su quinta victoria de la temporada, tras los festejos en China, Japón, Miami y Canadá. Ahora enfila como el gran favorito hacia el Gran Premio de Barcelona, que se celebrará entre el 12 y 14 de junio.