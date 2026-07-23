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    Se acerca el sueño de Colo Colo: así será la extensa visita de Mirko Jozic a Chile

    El Club Social y Deportivo albo anuncia el calendario del retorno del técnico croata, en el marco de la conmemoración del 35º aniversario de la obtención de la Copa Libertadores de América.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Mirko Jozic (Foto: @csdcolocolo)

    El 5 de junio, el Club Social y Deportivo Colo Colo anunció la noticia más esperada por los hinchas del Cacique. En el marco del evento que se realizó en el restorán Los Buenos Muchachos, con motivo del trigésimo quinto aniversario de la obtención de la Copa Libertadores, en 1991, la entidad que preside Edmundo Valladares comunicó la concreción de uno de sus planes más ambiciosos: la visita de Mirko Jozic a Chile.

    Este jueves, la entidad matriz del Cacique oficializó las fechas de la estadía del técnico croata, quien consiguió el primer título internacional de la historia del fútbol chileno y, al año siguiente, legó dos más: la Recopa Sudamericana y la Copa Interamericana.

    Se acerca el sueño de Colo Colo: así será la extensa visita de Mirko Jozic a Chile

    Jozic estará en Chile durante 12 días. Arribará al país el sábado 12 de septiembre y se quedará hasta el domingo 20. El club albo proyecta desarrollar una serie de eventos masivos con el técnico croata, que tiene 86 años. Naturalmente, también está contemplada la participación de los jugadores que integraron el histórico plantel que consiguió la hazaña continental en la recordada final ante Olimpia, de Paraguay. Esa noche, en el estadio Monumental, los albos se impusieron por 3-0, con anotaciones de Luis Pérez, en dos oportunidades, y Leonel Herrera.

    Después de anunciar la visita del entrenador croata, la dirigencia encabezada por Valladares ha realizado gestiones con Blanco y Negro para conseguir el estadio Monumental, que será el escenario de un masivo reencuentro del entrenador con los fanáticos albos, que le profesan una profunda admiración.

    Emoción

    En el evento de junio, con la presencia de varios de sus pupilos, Jozic se refirió a su visita. "Quiero agradecer al presidente Edmundo Valladares, a Pedro Ruminot y a los otros dirigentes del Club Social y Deportivo Colo Colo por la invitación, porque nos vamos a ver a inicios de septiembre de este año. Me despido de todos, y estoy esperando que cada uno va a gozar y celebrar este gran hecho con los pulmones llenos de amor por Colo Colo. Siempre es lindo ser colocolino“, expresó.

    Ese día, se produjeron múltiples reacciones. “Estamos muy contentos con la venida de Mirko. Nos estamos enterando con ustedes. Me parece que necesita un reconocimiento por lo que fue, lo que es y lo que ama a Colo Colo”, declaró Marcelo Barticciotto, uno de los jugadores más recordados de ese plantel.

    Valladares, en tanto, no escondió su felicidad. “Vamos a poder hacer realidad un sueño, queremos hacer una gran bienvenida. Esperamos que todos puedan sumarse. Vamos a ir conversando de a poco. Está contemplado cómo se va a encontrar con los hinchas”, puntualizó.

    “Regresa a su casa. Espero que sea una fiesta. Merece un reconocimiento junto a todo Colo Colo 91, con toda la gente. Pedro Ruminot conversó con él. Que venga es muy importante. Ojalá contemos con miles de personas. Debería ser los primeros días de septiembre. Vendrá con su familia”, cerró.

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