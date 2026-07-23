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    Anglo American anticipa que fusión con Teck cierre entre fin de año e inicio de 2027

    La producción de cobre llegó a 344 mil toneladas de cobre, manteniéndose en un nivel similar al mismo periodo del año pasado. La fusión está esperando la aprobación antimonopolio de China, que es el último proceso pendiente.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    FILE PHOTO: A general view of Anglo American's Los Bronces copper plant in Chile, obtained by Reuters on April 26, 2024. Anglo American/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo ANGLO AMERICAN

    La producción de cobre de Anglo American Plc se mantuvo estable durante el primer semestre, con un crecimiento nulo, llegando a cerca de 344 mil toneladas del metal rojo.

    La minera de capitales británicos, que controla en Chile el yacimiento Los Bronces y cuenta con una participación en Collahuasi, está en medio de una importante fusión con Teck, llamada Anglo Teck. La compañía anticipó que el proceso estará listo entre septiembre de 2026 y marzo de 2027.

    “Seguimos progresando hacia la finalización, siendo la aprobación antimonopolio de China el último hito regulatorio pendiente. Si bien ambas compañías operarán de forma totalmente independiente hasta la finalización, la planificación de la integración está muy avanzada y se centra en garantizar que, una vez cerrada la transacción, estemos bien posicionados para comenzar a trabajar en la materialización del valor sustancial y las sinergias que hemos identificado de Anglo Teck”, dijo la compañía.

    Respecto de la producción de cobre, Los Bronces presentó resultados positivos estos seis meses si se le compara con los mismos del año pasado, incrementando 18% la elaboración del metal a 95 mil toneladas de cobre.

    El concentrado en particular creció 21%, y la producción de oro se expandió 16%. La firma espera producir en torno a 700 y 740 mil toneladas de cobre en el año, y en Chile, entre 390 y 420 mil toneladas.

    El 44% que le corresponde a Anglo American en Collahuasi reportó una producción de 81 mil toneladas, reduciéndose 2% frente al año pasado.

    El CEO de Anglo American, Duncan Wanblad, sostuvo que lograron un trimestre sólido tanto en cobre como en mineral de hierro premium, teniendo un ejercicio ajustado con lo previsto.

    “En cobre, tanto Collahuasi como Quellaveco incrementaron la producción con respecto al primer trimestre, mientras que la reactivación de la segunda planta en Los Bronces continúa generando una producción rentable adicional”, apuntó el ejecutivo.

    El segundo trimestre de este año fue levemente mejor que el primero, creciendo 2% y alcanzando las 173 mil toneladas de cobre.

    Wanblad examinó que el conflicto en Oriente Medio “continúa generando volatilidad en los mercados globales, comenzamos a observar presiones inflacionarias, principalmente debido al aumento del precio del combustible y otros consumibles mineros”.

    Concluyó que la “cadena de suministro está gestionando activamente estos costos de insumos y nos hemos beneficiado de fuertes créditos por subproductos en cobre durante el primer semestre del año”.

    Más sobre:Anglo AmericanProducción de cobreAnglo TeckFusión con Teck

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