A fondo con Edmundo Valladares: “No creemos en la figura de un control total absoluto como ha pasado en la U”

Edmundo Valladares retornó a la dirigencia el año pasado y su nombre suena para encabezar también a Blanco y Negro. Foto: CSyD Colo Colo.

Edmundo Valladares (44 años) comienza el segundo año tras su regreso al Club Social y Deportivo Colo Colo. Un retorno en el que logró sacar a flote a la corporación tras el delicado momento que atravesó, lo que hoy le permite pensar en Blanco y Negro. Precisamente, su nombre vuelve a sonar para volver a la testera en la próxima Junta de Accionistas del 29 de abril. Aunque también se vislumbra una importante arremetida de Aníbal Mosa para quedarse con el control total de la compañía, mediante una nueva OPA.

“Ha sido un año difícil, muy intenso. Recibimos un club con una deuda de arrastre muy importante. Afortunadamente, con un trabajo bastante responsable, apretándonos del cinturón mucho y rebajando costos casi en un 40% de lo que se estaba gastando, porque se estaba gastando mucho más de lo que ingresaba, al día de hoy hemos logrado tener ya una estabilidad”, detalla.

“Logramos salir de los números rojos, porque logramos estabilizar en el Club Social, y en Blanco y Negro nos propusimos poder incidir en el fútbol joven, lo que creo un gran acierto, porque pudimos imponer muchísimo la idea de volver a ser un club formador y poner mucha atención y acompañamiento al fútbol femenino, que es la rama más destacada que tiene Colo Colo en este minuto”, añade.

¿Está disponible para asumir en Blanco y Negro?

Evidentemente que el nombre de cualquier persona que sea parte de la dirigencia, ya sea de Blanco y Negro o del club, probablemente siempre va a estar presente, pero son decisiones que tendremos que evaluar. Nunca hemos puesto por encima los roles, siempre hemos puesto por delante el club, el colectivo, y las decisiones que tomemos van a ser en esa misma línea, buscando lo mejor institucionalmente para Colo Colo, en lo deportivo y lo social.

¿Ambos bloques lo llamaron?

De ambos sectores nos han indicado que tienen interés en saber cuál es nuestra postura, pero no hemos sostenido alguna conversación con respecto a una nueva propuesta. Lo que sí tenemos muy claro es lo que queremos para Colo Colo: un trabajo mejor en lo deportivo, social e institucional, y que ojalá se pueda plasmar un proyecto de aquí a nueve o diez años, que nos permita tener una transición donde va a cambiar la propiedad de Blanco y Negro y donde se pueda cumplir la promesa de ellos de mejorar la infraestructura, que está pendiente, de revalorizar la marca que también, por cierto, está muy pendiente, y de entregar planteles de fútbol competitivos y nuevamente con una proyección internacional para Colo Colo.

¿Cómo quedó la relación con Mosa después de la OPA que lanzó y su eventual intención de insistir?

La verdad que es una opción válida de parte de cualquier accionista de la Serie B. Ahora bien, para nosotros eso no es lo ideal. Nosotros creemos en un Colo Colo donde de aquí al 2035 se puedan generar los equilibrios necesarios. No creemos en la figura de un control total absoluto como ha pasado en la U. Creemos que eso no es beneficioso para una institución tan grande y tan heterogénea como la nuestra. Y en ese sentido estamos más por una línea de equilibrio y que nos permita avanzar a una transición hacia 2035.

Edmundo Valladares manifiesta su rechazo a la jugada de Aníbal Mosa para tener el control total de Blanco y Negro. Foto: Photosport.

Por otro lado está la posibilidad de pagar la deuda tributaria antes. ¿Se ha hablado de esta opción?

Pasamos de tener hasta hace poco una deuda cercana a los $ 12.000 millones a tener una deuda que ronda los 5.000 millones. Por lo tanto, está la posibilidad de que quede amortizada antes de 2035. Ahora bien, eso depende de las gestiones que se den en los próximos años, que en general han sido deficitarias en Blanco y Negro. Pero dicho esto, inclusive si se pagara la deuda al fisco, igualmente el Club Social y Deportivo Colo Colo va a tener mayoría en la mesa en 2035. Por lo tanto, nos estamos preparando como club a una transición. Y estamos llanos a escuchar a quienes también compartan esa línea.

¿Cómo se vislumbra el proyecto estadio a partir de ahí?

Es un sueño compartido transversalmente. Nos tocó integrarnos como club a la comisión en octubre del año pasado, y se ha trabajado con la participación de todos los sectores de la mesa. Eso da una tranquilidad y muestra una estabilidad y una idea compartida, que en el fondo es mejorar la infraestructura; tener un estadio que nos ponga a la vanguardia, como debe ser Colo Colo, un anhelo de todos los colocolinos y colocolinas, y es un proyecto que se debiese llevar a cabo igual, más allá de quién presida, porque este es un proyecto a largo plazo y a largo alcance. Por lo tanto, debería avanzar y ser una garantía también para cualquier inversionista.

¿El pagar la deuda con la Tesorería antes podría ser una garantía para el inversionista?

Yo creo que posiblemente puede ser un incentivo, pero más allá de eso, todos los sectores de la mesa están de acuerdo en avanzar en lo que tiene que ser un legado para la institución de cara a los próximos 100 años. Por lo tanto, más allá de que se pague o no la deuda fiscal, nosotros estamos convencidos de que el proyecto debe avanzar igualmente.

¿Es verdad que la empresa escogida es la misma que se había elegido hace tres años?

Sí, efectivamente, estuvo sobre la mesa el nombre de esta empresa con anterioridad, según lo que se comentó en la Comisión Estadio. Lo que se planteó, finalmente, fue validado unánimemente por todo el directorio de Blanco y Negro.

¿No cree que se perdió un tiempo valioso, tomando en cuenta que se llegó a la misma conclusión?

Consideramos como club que ha sido un proceso muy lento, por eso el que se haya avanzado de esta forma, al menos en este paso, nos parece muy bien. Y obviamente que sí, ha pasado mucho tiempo y nos parece que pudo avanzar mucho más.

¿Cuánto afectó la pugna de los bloques?

Nosotros creemos que efectivamente la pugna existente al interior de Blanco y Negro ha sido un factor clave para que no se haya avanzado con mayor rapidez. Yo creo que eso es un hecho y se demuestra con los constantes cambios, inclusive las personas que se han hecho cargo de liderar esta tarea. No es un misterio y nosotros como club estamos satisfechos de haber podido aportar en aunar que se pusieran de acuerdo todas las partes.

¿Cuál es el diagnóstico que hacen de la situación de Blanco y Negro?

Es una empresa que históricamente ha tenido resultados económicos deficitarios, con logros deportivos importantes a nivel local en el masculino y en el femenino, pero que en definitiva nunca ha logrado conectar completamente con la historia de Colo Colo y creo que el éxito de las gestiones que vengan de aquí al 2035 tiene que pasar por un equilibrio donde la figura del Club Social y Deportivo Colo Colo sea cada vez más central. Además, hay que sumarle mucho más el sentido de pertenencia, de identidad de proyecto, que es lo que ha escaseado en Blanco y Negro.

El año pasado usted hablaba de darle continuidad a Mosa. Bajo esa premisa, ¿está garantizado el apoyo para que termine el periodo de tres años?

Nosotros, cuando existen juntas de accionistas en las cuales se renueva la mesa, siempre tenemos que evaluar, y analizar. Efectivamente en el papel las presidencias duran tres años, pero en general no ocurre. Le pasó a Aníbal Mosa, a nosotros que estuvimos un año, donde la pugna de poder nuevamente apareció en medio, y a Alfredo Stöhwing. En ese sentido, ante estos escenarios nos corresponde evaluar, siempre considerando tener las condiciones de estabilidad que requiere Colo Colo, que creemos que fundamentalmente tienen que darse a nivel de la administración, más allá de quién gobierne.

El directorio del Club Social y Deportivo Colo Colo asumió con una deuda importante que hoy está prácticamente saneada. Foto: @CSDColoColo / X.

¿Están satisfechos con la gestión de Mosa?

Se han logrado algunas cosas que son beneficiosas a nuestro entender hay otras en las cuales obviamente no se ha podido avanzar lo que se esperaba y es parte del análisis interno que tendremos que hacer respecto a la decisión que tendrá que tomar el Club Social y Deportivo Colo Colo.

¿Qué le parece que sea uno de los consejeros de la Federación?

Nos parece válido que una persona que lleva cerca de 16 años como director o presidente de una sociedad pueda integrar este espacio. No vemos inconveniente.

¿No le quitaría tiempo a sus labores en Blanco y Negro?

Bueno, eso habría que verlo y habría que preguntárselo a él. Es válido que alguien que lleva mucho tiempo en un cargo directivo en una sociedad ligada al fútbol pueda postularse a un cargo como este, pero el tema de la compatibilidad y los tiempos creo que es un tema que tendría que decirlo Aníbal Mosa.

¿Qué opina del manejo del Centenario?

Nosotros nos subimos a una micro andando en abril del año pasado y fue un año con mucho infortunio, fuera de los temas de gestión y administrativos. El hecho de que fallecieran acá, atropellados, afuera del Monumental los niños Milán y Martina; luego lo que pasó con la invasión y la posterior sanción de Conmebol, son hechos que no estaban en el análisis de nadie. Eso condicionó muchísimo todo lo que pasó en el año del Centenario, deportivamente, socialmente y anímicamente en toda índole y, en ese sentido, el análisis que se haga va a estar marcado por eso. Eso marcó a la institución profundamente y en el Centenario hay aciertos y errores, y es parte del análisis que también tenemos que hacer.

¿Cree que el Centenario fue una presión excesiva para el plantel y para todos en Colo Colo?

Yo creo que puede haber sido. Los colocolinos, evidentemente todos, teníamos muchas expectativas. Todos idealizamos mucho una fecha como esa. que tampoco es menor. Colo Colo es una institución llena de historia, hitos de alegría y de algunas tristezas, pero que tiene una historia muy rica, por lo que era normal que hubiera mucha expectativa. Pero se dieron cosas muy lamentables y la institución y quienes la componen no pueden abstraerse de situaciones que fueron bastante trágicas. El otro día nos reunimos acá con los familiares de Milan y Martina y de un año a la fecha aún no existe justicia con respecto a su caso.

En temas futbolísticos, ¿cuál es su opinión sobre Fernando Ortiz, quien fue ratificado por ustedes a pesar de los traspiés que tuvo?

Creo que fue una decisión que en ese minuto parecía arriesgada, pero se ha demostrado que ha sido una buena decisión. Era difícil poner de acuerdo a los distintos sectores de Blanco y Negro, pero hay dos grandes cosas a destacar de lo que él ha hecho: una impulsar muchísimo la cantera, nosotros siempre impulsamos volver a ser un club formador, y lo otro es que estamos en los primeros lugares del Torneo Nacional y punteros de la Copa de la Liga. El paladar colocolino es exigente, pero nos parece que va en una muy buena línea.

¿Qué sensación le dejó la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas?

Nos parece muy necesaria, viene a avanzar en fiscalización, en transparencia, en el combate a los conflictos de interés y la separación del ANFP con la Federación, que creemos que puede ser positiva también. A nosotros, como club que caímos en quiebra, también nos va a permitir volver a administrar fútbol profesional. Creo que queda en deuda una mayor participación vinculante de los socios e hinchas, pero tiene cosas muy positivas y lo que tiene que pasar de aquí a la implementación es que sea con la mayor transparencia posible. Parece que al menos en la ANFP se ve que quieren que sea con una celeridad importante, lo que está bien, y creo más importante aún que todas las instituciones vean esto como una oportunidad y no como una carga.