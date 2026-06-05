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    Chile se prepara para el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17: enfrenta a la poderosa Argentina en tres duelos

    Las seleccionadas afrontarán un desafío de alto nivel, con enfrentamientos entre este viernes y el domingo en Maipú, Colina y Ñuñoa.

     
    La selección Sub 17 se medirá contra Argentina en tres amistosos preparatorios para el Mundial.

    La selección nacional femenina de vóleibol Sub 17 de Chile continúa avanzando en su preparación para el Mundial de la categoría Chile 2026. Para ello afrontará un importante desafío internacional al disputar una serie de tres encuentros amistosos frente a Argentina, instancia que permitirá seguir fortaleciendo el trabajo del equipo de cara a la máxima cita planetaria de la categoría.

    Los compromisos se desarrollarán entre el 5 y el 7 de junio en las comunas de Maipú, Colina y Ñuñoa, brindando una valiosa oportunidad para que las seleccionadas nacionales sumen experiencia competitiva ante uno de los rivales más importantes del continente.

    Esta serie de preparación cobra especial relevancia considerando el exigente desafío que enfrentará Chile en el Mundial Femenino Sub 17 Chile 2026, el cual se disputará entre el 6 y el 16 de agosto en las sedes de Santiago, Los Andes y San Felipe. En el torneo, la selección nacional integra el Grupo A, donde se medirá ante las potencias de Turquía, Egipto, Estados Unidos, Tailandia y República Checa.

    Los horarios

    La serie comenzará este viernes, a las 18:30, en el Gimnasio Olímpico de Maipú, mientras que el segundo encuentro se disputará el sábado, en el mismo horario, en el Polideportivo Colina Deportes. Finalmente, la serie se cerrará el domingo 7 de junio, a las 17 horas, en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Ñuñoa.

    Los seguidores podrán acompañar a las jugadoras tanto de manera presencial como a través de las transmisiones oficiales. Las entradas para los encuentros están disponibles a través de TicketPro, siendo gratuitas para los partidos que se disputarán en Maipú y Colina, mientras que para el compromiso del domingo en el CEO tendrán un valor de $4.600.

    En materia de difusión, los encuentros de Maipú y Colina serán transmitidos en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Federación de Vóleibol de Chile, permitiendo que seguidores de todo el país puedan acompañar a las seleccionadas nacionales. Por su parte, el tercer duelo será transmitido por las pantallas de CDO.

    Estos encuentros forman parte del proceso de preparación que desarrolla el cuerpo técnico nacional con el objetivo de consolidar el funcionamiento del equipo, evaluar distintas alternativas de juego y continuar fortaleciendo el crecimiento deportivo de las jugadoras que representarán a Chile en el histórico Mundial U17 que se realizará en nuestro país.

    Además, la serie internacional permitirá acercar el vóleibol de alto rendimiento a distintas comunas de la Región Metropolitana, promoviendo el desarrollo de este deporte y generando espacios de encuentro entre las seleccionadas nacionales y los aficionados.

    Más sobre:VóleibolMundial Sub 17ChileArgentinaJorge Pino

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