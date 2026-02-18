Las horas claves de Aníbal Mosa en su lucha por tomar el control absoluto de Colo Colo

El sorpresivo fallecimiento de Carlos Cortés el domingo pasado fue un duro golpe que remeció a Blanco y Negro. El abogado de 56 años perdió la vida producto de un infarto en la isla de Chiloé, donde se encontraba vacacionando con su familia.

El triste episodio genera un incierto escenario en la composición del directorio, pues los estatutos de la concesionaria indican que, ante la renuncia o muerte de un director, se debe convocar a una Junta de Accionistas para elegir una nueva mesa.

La situación, de todos modos, se da año a año de acuerdo a las movidas electorales de los bloques para forzar los comicios. De hecho, el último timonel que cumplió su periodo de tres años al frente de ByN fue Aníbal Mosa entre 2015 y 2018. De ahí en adelante, ninguno ha podido completar su mandato. Incluso, hay casos emblemáticos, como el del actual vicepresidente Eduardo Loyola, quien dimitió para regresar apenas un mes después. Sin embargo, nunca se había dado por el fallecimiento de sus miembros.

El domingo, tras confirmarse la muerte de Carlos Cortés, Aníbal Mosa se refirió a la posibilidad de que ingrese un nuevo director. “Como bien saben, esto ocurrió hoy día a la tarde. Una noticia muy impactante. Entonces ya seguramente mañana tendremos algún tipo de contacto con los otros directores para ver cómo afrontamos la situación”, comenzó señalando.

“Decirles que está toda la disposición aquí como para buscar si es que ellos quieren reemplazarlo ahora o hasta la Junta de Accionistas, lo que sea. Pero creo que hoy día lo más importante es mandarle las condolencias a la familia“, agregó.

Cortés, representante de Gabriel Ruiz Tagle en la mesa de la concesionaria, fue un férreo opositor a la gestión de Mosa y no dudó en llevarlo a la Justicia por distintas situaciones. Incluso, hace menos de un año, ambos tuvieron un altercado y el timonel albo apareció en silla de ruedas en una clínica cercana al estadio Monumental.

Lo más probable es que el fallecido dirigente no sea reemplazado inmediatamente. “Es un tema que ni siquiera se ha tratado”, sostienen en su sector, por lo que es altamente posible que su sucesor sea elegido en la Junta de Accionistas de abril, la que promete darse un ambiente complejo debido a la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) que presentó Aníbal Mosa y que, al parecer, no será la única...

¿Una nueva OPA?

El pasado 20 de enero, se comunicó al mercado una OPA lanzada por Inversiones Panitao, controlada por Aníbal Mosa, que busca hacerse de hasta 30.000.000 de títulos de la serie B emitidas por Blanco y Negro, equivalente al 30% de la sociedad. Es decir, de concretarse, el puertomontino pasaría a controlar directa o indirectamente el 66,01% de ByN.

El actual timonel ofreció un precio de $ 150 por acción, un 61% más del valor que tenía el papel el día previo a que se conociera la OPA. El plazo para concretarla vence este jueves 19 de febrero.

Esta movida de Mosa cayó pésimo en el bloque Vial-Ruiz Tagle, que actualmente es dueño del alrededor del 45%, repartido en acciones de Leonidas Vial, Gabriel Ruiz Tagle, Alfredo Stöhwing y Ángel Maulén.

El grupo, incluyendo a Carlos Cortés, reclamó hace unos días ante la CMF por las condiciones de la OPA, toda vez que también se conoció la rebaja de casi un 40% de la deuda tributaria que asumió la sociedad anónima al momento de quedarse con la concesión, lo que a juicio de este sector, cambia absolutamente el escenario inicial.

Esto tampoco agradó al Club Social, pues en la práctica, con el 66,01% de las acciones, Mosa no necesitaría de los dos votos de la corporación para inclinar la balanza en sus decisiones. Actualmente, el vialismo cuenta con cuatro integrantes, el oficialismo con tres y el CSyD con los dos mencionados.

“A nuestro entender, ya se va iniciando esa transición hacia el cambio de la propiedad y en ese sentido queremos ser muy claros: ningún proyecto institucional subsiste sin el club, sin sus socios y socias. Para muestra un botón: la remodelación de nuestro estadio, anhelado por todos los colocolinos y colocolinas, dependerá de un buen proyecto, pero también de la conformidad del Club Social y Deportivo Colo Colo, más allá del control político de la concesionaria”, señaló Edmundo Valladares, presidente del CSyD.

Dependiendo de lo que suceda con la OPA que vence este jueves, varias fuentes consultadas coinciden en que es posible que surja una nueva OPA, pero desde la oposición a Mosa , que busca contrarrestar esta arremetida. Esta ofrecería condiciones más ventajosas que la del actual presidente en lo que respecta al valor de la acción, lo que abriría otro flanco en la eterna disputa entre los bloques.

Último refuerzo

Para la tarde del martes, mismo día de los funerales de Carlos Cortés, estaba programada una reunión de directorio extraordinaria para analizar la llegada de un jugador corte ofensivo y cerrar el plantel para esta temporada. Sin embargo, la cita fue postergada por este miércoles por iniciativa de Aníbal Mosa, quien se comunicó con los directores del bloque Vial para ofrecerles este cambio.

El gerente deportivo Daniel Morón presentará una serie de candidatos y la dirigencia deberá decidir si son mejores que lo que tiene el plantel en la actualidad.