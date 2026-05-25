¿Error o dolo en Codelco?: Tamara Agnic dice que hubo “una interpretación demasiado errónea de la normativa vigente”

Tamara Agnic directora de Codelco y presidenta del Comité de Auditoría Compensaciones y ética (CACE) de la estatal.

“Falló la segunda línea de defensa”. Con estas palabras, Tamara Agnic, la directora de Codelco y presidenta del Comité de Auditoría Compensaciones y ética (CACE) de la estatal, explicó qué sucedió con el error detectado en la sobreestimación de producción de cobre el año pasado, la cual ha generado críticas transversales, ya sea desde parlamentarios hasta las autoridades de gobierno.

En conversación con T13Radio, Agnic dijo esa segunda línea a cargo de la gestión y el control habitual de la cuprífera estatal no funcionó como se esperaba.

“ Ese falló, pero afortunadamente tenemos una tercera línea muy robusta , que es la línea de la auditoría, que es finalmente lo que ataja a esta desviación, esta desviación, y que por lo tanto empuja a ir mejorando el propio gobierno corporativo de Codelco”, sostuvo.

“Es decir, se identifica, se investiga, se corrige, se cambia lo que se tiene que cambiar, y se sigue para adelante”, agregó.

Agnic, quien reveló que fue mandatada por el directorio para hablar con los medios de este tema y solo de este tema, explicó que la mesa de la estatal hace seguimiento a una serie de indicadores y que se confía en los datos que se le entregan, aunque reveló que dicho análisis se hace en base a riesgo.

Agnic fue enfática en afirmar que el directorio no falló en este problema puesto que hizo todas las preguntas y, dijo, se mostraron todos los antecedentes y las evidencias.

Codelco admite que en 2025 produjo menos de lo reportado, apunta a 8 personas y presenta denuncia ante la Fiscalía JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En su relato, la directiva de Codelco transmitió que se les dieron explicaciones muy razonables pero que “afortunadamente” la tercera línea de la estatal funcionó cuando llegó la denuncia anónima y que ella misma, al recibirla, “inmediatamente”, el día 25 de febrero, lo envió al equipo de auditoría interna para que inicie el proceso habitual.

¿Cómo fue la denuncia?

La titular de CACE reveló que la denuncia anónima tenía cuatro o cinco puntos y que en el último de ellos había una advertencia del tipo “denle una miradita a la producción”. En ese punto, recordó que ellos habían preguntado a la administración y que les habían dado una explicación razonable sobre la producción, específicamente en la división Chuquicamata.

Agnic dijo en ese sentido que afortunadamente la tercera línea de Codelco logró identificar el problema antes de que fuera “una bola de nieve”.

Devolver bonos por US$ 14 millones

Como consecuencia de estos problemas, más de 6 mil trabajadores de Codelco, correspondientes a Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz, deberán restituir parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas de producción del 2025, los cuales se calculan en más de US$ 14 millones.

Más de 6 mil trabajadores de Codelco deberán devolver US$ 14,3 millones de bonos por cifra errónea de producción de 2025

En esta materia, Agnic dijo que para efectos de “materialidad” de Codelco, esa cifra no significa mucho y, en consecuencia, no amerita una corrección en los estados financieros del productor de cobre.

“La decisión que se tomó el directorio es corregir alguna información adicional que se entrega al mercado, por eso se envía una nota a la CMF, se envían cartas, se se modifica la página web, y si que uno lo mira en términos como de impacto, uno puede ver que los bonos, por ejemplo, el mercado a nivel internacional no ha tenido mayor efecto”, afirmó.

¿Hubo error o dolo?

Con todo, Agnic reconoció que desde una mirada de gobierno corporativo y más siendo Codelco la empresa estatal más grande del país, este error “por supuesto que es muy grave”.

Consultada específicamente sobre si se trató de un error de auditoría o si efectivamente hubo dolo en toda esta situación, Agnic dijo que a su juicio existió “una interpretación demasiado errónea de la normativa vigente”.

Agnic también salió al paso de algunas declaraciones de economistas, como el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, respecto de que si Codelco fuera una empresa privada ya estaría en quiebra.

La directora de la estatal firmó descartó “absolutamente” esa situación y advirtió que no es justa la comparación con una firma privada ya que Codelco, dijo, está sujeta a condiciones muy diferente.

“Es fiscalizada por la CMF. Para todas las cosas que no están contenidas en la ley de Codelco, rigen las mismas normas que la ley de mercado. Además, estamos permanentemente siendo fiscalizados por Cochilco, por la Contraloría, por el Congreso , pero sobre todo por los 20 ojos, 40 millones de ojos de los chilenos que tienen su mirada puesta en nosotros”, afirmó.

Sobre este punto, incluso aseguró que tiene un estándar más exigente que la mayoría de las empresas de Chile y “tal vez” del mundo.