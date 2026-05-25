Luchan por el último cupo a semifinales: Selknam cae ante Capibaras XV y cede terreno en el Súper Rugby Américas
El cuadro chileno ganaba en el primer tiempo, pero los argentinos remontaron en el complemento y sellaron su paso a los playoffs del SRA.
Selknam cayó por 34-17 ante Capibaras XV en Paraná y quedó comprometido en la pelea por un lugar en las semifinales del Súper Rugby Américas. El conjunto argentino consiguió el punto bonus ofensivo con un try en la última jugada y se metió entre los cuatro mejores del torneo. El combinado nacional, por ahora, es quinto en la tabla.
El equipo chileno comenzó mejor y sacó diferencias en el primer tiempo. A los ocho minutos, Marcelo Torrealba apoyó el primer try del encuentro, convertido por Matías Garafulic. Más tarde, el propio Garafulic aumentó la ventaja para dejar a Selknam arriba por 12-0.
Capibaras descontó antes del descanso gracias a un try de Franco Rossetto, convertido por Ignacio Dogliani. Así, el marcador quedó 12-7 favorable al cuadro nacional al término de la primera etapa.
En el complemento cambió el desarrollo del encuentro. Apenas iniciado el segundo tiempo, Dogliani apoyó un try y luego convirtió para poner arriba al conjunto argentino por 14-12. Más adelante, el apertura sumó un penal para ampliar la diferencia.
Selknam reaccionó a través de Augusto Böhme, con un try para igualar parcialmente el marcador. Sin embargo, el equipo chileno perdió terreno en el tramo final.
Capibaras volvió a golpear en los minutos finales. Antes del cierre, Dogliani apoyó nuevamente y convirtió para dejar el marcador 27-17. Con el tiempo cumplido, Gino Dicapua marcó el cuarto try del conjunto argentino, otra vez convertido por Dogliani, resultado que le permitió sumar el bonus ofensivo necesario para clasificar a playoffs y dejar el 34-17 definitivo.
Por ahora, Selknam es quinto en el SRA. Están igualados con Tarucas, que de momento ocupa el último lugar a las semifinales.
El conjunto transandino tiene mejor diferencia de anotaciones. En las dos fechas restantes de la fase regular, el conjunto de Jake Mangin debe visitar a Pampas y cierra como local ante Dogos.
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