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    Luchan por el último cupo a semifinales: Selknam cae ante Capibaras XV y cede terreno en el Súper Rugby Américas

    El cuadro chileno ganaba en el primer tiempo, pero los argentinos remontaron en el complemento y sellaron su paso a los playoffs del SRA.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Luchan por el último cupo a semifinales: Selknam cae ante Capibaras XV en el Súper Rugby Américas. Foto: Prensa Capibaras martin perego

    Selknam cayó por 34-17 ante Capibaras XV en Paraná y quedó comprometido en la pelea por un lugar en las semifinales del Súper Rugby Américas. El conjunto argentino consiguió el punto bonus ofensivo con un try en la última jugada y se metió entre los cuatro mejores del torneo. El combinado nacional, por ahora, es quinto en la tabla.

    El equipo chileno comenzó mejor y sacó diferencias en el primer tiempo. A los ocho minutos, Marcelo Torrealba apoyó el primer try del encuentro, convertido por Matías Garafulic. Más tarde, el propio Garafulic aumentó la ventaja para dejar a Selknam arriba por 12-0.

    Capibaras descontó antes del descanso gracias a un try de Franco Rossetto, convertido por Ignacio Dogliani. Así, el marcador quedó 12-7 favorable al cuadro nacional al término de la primera etapa.

    En el complemento cambió el desarrollo del encuentro. Apenas iniciado el segundo tiempo, Dogliani apoyó un try y luego convirtió para poner arriba al conjunto argentino por 14-12. Más adelante, el apertura sumó un penal para ampliar la diferencia.

    Selknam reaccionó a través de Augusto Böhme, con un try para igualar parcialmente el marcador. Sin embargo, el equipo chileno perdió terreno en el tramo final.

    Selknam es quinto en el Súper Rugby Américas. Foto: Prensa Capibaras martin perego

    Capibaras volvió a golpear en los minutos finales. Antes del cierre, Dogliani apoyó nuevamente y convirtió para dejar el marcador 27-17. Con el tiempo cumplido, Gino Dicapua marcó el cuarto try del conjunto argentino, otra vez convertido por Dogliani, resultado que le permitió sumar el bonus ofensivo necesario para clasificar a playoffs y dejar el 34-17 definitivo.

    Por ahora, Selknam es quinto en el SRA. Están igualados con Tarucas, que de momento ocupa el último lugar a las semifinales.

    El conjunto transandino tiene mejor diferencia de anotaciones. En las dos fechas restantes de la fase regular, el conjunto de Jake Mangin debe visitar a Pampas y cierra como local ante Dogos.

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