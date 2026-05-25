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    “Antecedentes que hacen levantar la guardia”: Wilmar Roldán, el polémico árbitro que dirigirá Boca Juniors ante la UC

    El juez colombiano ha causado molestia en ambos países por sus actuaciones. Ha dirigido en tres caídas claves de los xeneizes, mientras que con la Roja también ha tenido conflictos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    “Antecedentes que hacen levantar la guardia”: Wilmar Roldán, el polémico árbitro que dirigirá Boca Juniors ante la UC. JOSE LUIS MELGAREJO/MEXSPORT/PHOTOSPORT

    Esta semana se vivirá una verdadera final en la Copa Libertadores. En el cierre de la fase de grupos, Boca Juniors recibirá a Universidad Católica en La Bombonera, jugándose la clasificación a los octavos de final.

    El árbitro encargado para llevar el desarrollo del encuentro será el colombiano Wilmar Roldán, quien ha generado resquemores tanto en Argentina como en Chile.

    TyC, por ejemplo, al informar sobre este hecho apuntó que se trata de “un juez de mucho pasado con el Xeneize y antecedentes recientes que hacen levantar la guardia”.

    “Roldán es recibido con un récord positivo, pero antecedentes recientes que preocupan. En tota, el colombiano dirigió al club de la Ribera en 18 oportunidades, ocho de las cuales terminaron en victoria para los argentinos, mientras que seis fueron las derrotas y cuatro los empates”, consignaron.

    Sobre las caídas, resaltaron que “tres de ellas se dieron en instancias decisivas de la Libertadores. La primera, en la revancha de la final de la edición 2012 ante Corinthians por 2-0; la segunda, la dura derrota por 3-0 ante Santos en las semifinales de 2020; y la tercera, en la final de la edición 2023, ante Fluminense, por 2-1”.

    También expusieron que “lo que preocupa a Boca tiene que ver con algunas decisiones puntuales de Roldán. Primero, en la eliminación por penales en octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 ante Cruzeiro, el colombiano decidió expulsar a Luis Advíncula antes del minuto de juego, condicionado por los árbitros del VAR. Curiosamente, meses después y ante una jugada similar, en un Fluminense-Atlético Mineiro, el juez le sacó solamente amarilla al infractor, el uruguayo Facundo Bernal”.

    La Roja también lo ha sufrido

    La presencia de Wilmar Roldán en los partidos de la selección chilena también ha dejado polémicas. Por ejemplo, en la Copa América de Brasil 2021, fue el encargado del duelo entre Chile y Paraguay por la fase de grupos.

    En el minuto 71 de dicho encuentro el jugador de la selección del Paraguay Carlos González golpea el balón con su mano en el área grande, pero no sancionó el penal. Incluso fue llamado por el VAR para ir a revisar la jugada, pero este se negó a hacerlo.

    Sin embargo, en la misma competencia, por la primera fecha de la fase grupal, sancionó un penal de Arturo Vidal contra Argentina tras una larga revisión.

    Alexis Sánchez le reclama a Roldán (Foto: Photosport) JOSE LUIS MELGAREJO/MEXSPORT/PHOTOSPORT

    Años más tarde, en la Copa América de Estados Unidos 2024, Roldán reapareció en un duelo de la Roja, esta vez contra Canadá. Allí Moïse Bombito le propinó a Rodrigo Echeverría un codazo que debió significar la expulsión del norteamericano. Sin embargo ni el juez central ni desde el VAR consideraron aquello y dejaron pasar la sanción.

    Con el pasar de los días, la Conmebol dio a conocer los audios del Videoarbitraje y determinó que Bombito debió irse expulsado. “En el minuto 4, en una reanudación de tiro de esquina, no estando el balón en juego, un atacante de blanco (Bombito) golpea con el codo en la cara del jugador de rojo y azul (Echeverría), lo que se configura como conducta violenta y, por ende, tarjeta roja”.

    Luego agrega que “el árbitro (Roldán) ante esta acción no toma ninguna sanción disciplinaria. El VAR en su chequeo protocolar, utilizando ángulos y velocidades, no logra identificar la conducta violenta y confirman incorrectamente la decisión de campo”.

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